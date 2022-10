Trois questions à Souleymane NDIAYE : « les caprices de l'opposition s'expliquent par un manque d'offre politique sérieuse… cherchent à faire peur »

Le debat politique au Sénégal est dominé par la question de la troisième candidature du Président Macky SALL. Même si ce dernier, ne s’est pas officiellement prononcé sur le sujet, deux camps s’opposent. En effet, face au camp du pouvoir, l’opposition et une bonne partie de la société civile ont lancé la campagne ‘’ Boul ko sakh diem’’ (n’essaie même pas). Souleymane NDIAYE, responsable politique de BBY et DG de la SAPCO, s’est prononcé sur la question et donne son avis sur la sortie de la société civile.

Que vous inspire ce debat agité par l’opposition et une partie de la société civile ?

Certains opposants en mal de programme et de cohérence, utilisent ces jours-ci le 3ème mandat en ressuscitant le fameux film du compatriote Sembene Ousmane le "mandat". Comme Ibrahima Dieng, le personnage, ils masquent leurs concussions et turpitudes en se servant eux aussi du "mandat". Et l'on assiste, comme un retour de miroir, à des hommes ou femmes politiques sans programme ni popularité, agiter "le 3ème mandat". Sauf que ces acteurs-là sont nuls et le cadre de leurs décors sans cohérence ni harmonie. Tout ce que l’on en sait, c’est qu’il faut marier la couleur et le temps : Couleur Jaccuzi d’une part, et un top chrono qui se déclenche à 9h26 d’autre part !

Que pensez-vous de cette frange de la société civile, notamment ‘’Y’en a marre’’, Africa Jom center qui sont tres actifs sur le terrain et qui sont déjà en campagne contre le la 3e candidature ?

C'est l'heure d'inviter plus sérieusement cette frange de personnes qui, honteusement, utilisent le manteau de la société civile, pour jouer aux émissaires de certains opposants incapables de présenter aux sénégalais une meilleure offre politique. Ces gens-là aboient, cherchent à faire peur, se donnent des rôles. Pauvres prétentieux ! Un homme politique sérieux doit chercher à convaincre à force d'arguments, sur la base d'un programme sérieux, au lieu d'adopter comme seule posture et pour seule arme, le dénigrement de personnes qui, eux, détiennent la légitimité populaire émanant des urnes.

Vous estimez donc que l’opposition a du mal à accepter les résultats des élections législatives ?

Evidemment ! Cette frustration qu'ils digèrent que difficilement témoignent de leur manque de respect du suffrage d'une majorité des sénégalais auxquels, ils cherchent désespérément à se substituer, en brandissant des menaces qui cachent mal leur inaptitudes à formuler un meilleur programme. Quand un leader qui veut se faire respecter ment au peuple en disant qu'il est capable, en tant que député d'apporter des mesures destinées à relever des défis inhérents à l'économie mondiale sans en contrôler les leviers, il n'y a pas pire escroquerie politique. Ces messieurs ne veulent pas voir encore moins admettre les pertinentes mesures prises par son Excellence le Président Macky SALL en faveur de la lutte contre les inégalités sociales et qui ont été renforcées depuis la Covid-19, malgré le contexte de crise mondiale. Quand on n'est pas capable de contre-argumenter dans un débat d'idées et de gens cultivés, ce n'est pas une raison, pour autant, verser dans l'arrogance et la cécité volontaire. N'empêche on ne pourra pas arrêter la mer avec ses maigres bras, surtout quand on n'a pas les épaules pour.