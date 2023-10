Trois jeunes filles tuées par deux tracteurs en course : Les témoignages des parents et proches...

Deux tracteurs ont tué, ce mardi, juste après la descente (14 h-15h) trois jeunes filles à Tassette Peulh (Thiès). La moyenne d'âge de ces jeunes pupilles tourne entre 15 et 16 ans. Elles étaient toutes en classe de 5 éme et avaient un avenir prometteur, selon les proches parents. Le drame s'est produit alors qu'elles étaient sur la route du retour après la descente. Malheureusement, elles sont tombées sur deux tracteurs qui faisaient la course. Les parents et proches inconsolables pleurent la perte de leurs enfants décédés à la fleur de l'âge.

Cependant, selon un des oncles des victimes il faut en profiter pour lancer un appel aux autorités pour que Tassette ait une gendarmerie notamment pour une plus rapide intervention des sapeurs-pompiers.