Tribunal pour enfant : les trois jeunes du Pastef relaxés

Poursuivis pour participation à une manifestation non déclarée, les trois souteneurs du leader du parti Pastef ont été jugés ce vendredi 10 février 2023 devant la barre du tribunal des flagrants délits pour enfant.



Finalement, ils ont été renvoyés des fins de la poursuite par le juge Mayé Diop sans peine ni dépend.



Il s'agit d'Ousmane D., Libass D. et Mohamed K. L. Diop, tous âgés de 16 ans.



Concernant les 12 autres, ils seront jugés ce lundi 13 février 2023 au tribunal des flagrants délits de Dakar où ils devront répondre des faits de participation à une manifestation non déclarée. Selon leur conseil, Me Khoureichi Ba ils n'ont pas été extraits de la prison suite au dysfonctionnement entre le parquet et l'administration pénitentiaire.



Arrêté à la Cité Keur Gorgui et placés sous mandat de dépôt depuis le 08 févriers , ils ont été disséminés entre les brigades de Ouakam, Foire et Thionk.