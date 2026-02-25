Tribunal de Thiès - Vol de moto : 2 prévenus condamnés à 2 ans de prison dont 1 an ferme

D. Traoré et O. Cissé ont été attraits aujourd'hui à la barre du tribunal de Thiès pour répondre des faits qui leur sont reprochés. En effet, les deux prévenus ont été arrêtés à Pout, suite à un vol de moto qui a été déclaré par son propriétaire.



Devant la barre, D. Traoré et O. Cissé ont déclaré avoir trouvé la moto devant un poulailler à Pout et ils l'ont récupérée pour, disent-ils, la rendre à son propriétaire. Mais ils n'ont pas réussi à convaincre le procureur qui a été dubitatif relativement à la volonté des prévenus de vouloir rendre la moto à son propriétaire. Le maître des poursuites a fait remarquer qu'après avoir ramassé quelque chose qui ne nous appartient pas, l'endroit idéal est d'aller faire une déclaration à la police ou à la gendarmerie.

Selon la partie civile, après voir constaté la disparition de sa moto tard la nuit, elle est allée le lendemain informer les limiers de cette disparition et suivant les traces de l'engin, ces derniers ont trouvé la moto dans une chambre, en présence de D. Traoré et O. Cissé. Ils détenaient aussi par devers eux du chanvre indien destiné à la consommation.

Le tribunal a décidé de les condamner à 2 ans de prison dont 1 an ferme pour vol en réunion et détention de chanvre indien. O. Cissé a été, quant à lui, relaxé de ce dernier chef...