365 jours de détention pour Farba Ngom: Récits coraniques et recueillement du Fouta qui prie pour son fils, un an après son incarcération

Ils n'avaient pas prévu de laisser passer cette date sans marquer le coup. En effet, ce 27 février 2026, cela fera exactement un an que le député Farba Ngom, maire des Agnam, a été placé sous mandat de dépôt et incarcéré. Un anniversaire que ses soutiens du Fouta entendent transformer en journée de mobilisation d'envergure en mêlant recueillement religieux et contestation politique.







La Cellule de résistance populaire qui regroupe les responsables politiques du Fouta, les 26 communes de la région de Matam ainsi que les 22 communes et départements de Podor, a décidé de sonner le rassemblement. C'est à Agnam Ouré Sirè, chez Thierno Tidiane Ly, que tous les regards se tournent vendredi. Sous l'égide des chefs religieux de Matam, la journée débutera par des récits coraniques et des prières collectives pour le bien-être et la libération du parlementaire, une manière de placer cette lutte sous le sceau de la spiritualité.







Mais derrière le recueillement perce une colère à peine contenue. Les organisateurs ne comprennent pas pourquoi le dossier de leur député semble piétiner alors que d'autres affaires médiatiques ont connu des dénouements plus rapides. Ils évoquent en particulier le cas de Tahirou Sarr, récemment libéré malgré la présence de 125 milliards sur ses comptes bancaires et des contestations sérieuses à son encontre. « Ce qui est inadmissible, c'est que l'honorable député Farba Ngom, qui n'a jamais reçu d'argent provenant des comptes du Trésor public et dont les transactions sont purement personnelles, se retrouve toujours en prison », soufflent les membres de la cellule qui laissent entendre que la justice n'applique pas les mêmes mesures à tous.







Organisations de la société civile, partis politiques, défenseurs des droits de l'Homme, journalistes de la presse nationale et internationale sont conviés à faire le déplacement jusqu'à Agnam. L'objectif est de maintenir une pression constante sur ce dossier et empêcher que l'oubli ne fasse son œuvre après une année de détention.







Les autorités religieuses et coutumières entendent jouer leur rôle de régulateurs sociaux. Ainsi, elles prodigueront des conseils axés sur la paix, la cohésion sociale et la tolérance. Leur mission consistera à sensibiliser militants, sympathisants, parents, amis et l'ensemble de la population des Agnam contre toute forme de violence, en privilégiant la médiation et en valorisant les traditions locales. Une manière de rappeler que la lutte pour la libération de Farba Ngom ne doit en aucun cas menacer l'unité nationale, même si l'impatience grandit de jour en jour dans cette région du nord qui attend toujours le retour de son maire.

