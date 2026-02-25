Barthélémy Dias au tandem Sonko–Diomaye : « La priorité de ce régime n’est pas de baisser le coût de la vie »

Le leader du mouvement « Sénégal Bi Ñu Bokk », Barthélémy Dias, a vivement critiqué la gestion du pays par le Premier ministre Ousmane Sonko et le Président de la République Bassirou Diomaye Faye.



S’exprimant face à la presse, l’ancien maire de Dakar s’est interrogé sur la gestion des revenus issus du pétrole et du gaz sénégalais, estimant que la situation économique demeure préoccupante.



Selon Barthélémy Dias, les difficultés liées au coût de la vie restent au cœur des préoccupations des populations, mais ne seraient pas suffisamment prises en compte par les autorités.



« La priorité pour ce régime, ce n’est pas de baisser le coût de la vie, mais c’est plutôt de se promener en jet privé », a-t-il déclaré, dénonçant ce qu’il qualifie de déconnexion entre le pouvoir et les réalités sociales.



Il accuse également les dirigeants de « raconter des contre-vérités » et de chercher à « endormir les populations sénégalaises ».



Barthélémy Dias a par ailleurs soulevé la question des retombées financières liées à l’exploitation du pétrole et du gaz, appelant à plus de clarté sur l’utilisation de ces ressources stratégiques.

