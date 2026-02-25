UIDT: La CAE décrète 48 heures de cessation de toute activité pédagogique et observe une journée sans tickets


UIDT: La CAE décrète 48 heures de cessation de toute activité pédagogique et observe une journée sans tickets
Dans un communiqué rendu public, la Conférence des amicales d'étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès,  exprime son regret " de constater qu'au lieu d’apporter des réponses concrètes, les autorités choisissent de s'opposer à ses préoccupations légitimes et de défendre une position qui ne répond en rien à l'urgence de la situation actuelle".
 
C'est la raison pour laquelle, la CAE décide de décréter 48 heures de cessation de toute activité pédagogique à compter du mercredi 25 février 2026, avec une journée sans tickets le jeudi.
 
Ainsi, elle exige " le paiement intégral des rappels dus aux étudiants, le rétablissement de tous les changements relatifs à l'attribution des bourses jusqu'à la révision concertée avec les étudiants, la réintégration immédiate des structures syndicales représentatives des étudiants, légitimement mandatée par leurs pairs".
 
La CAE réprouve toute tentative d'intimidation et de répression...
Autres articles
Mercredi 25 Février 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Tribunal de Thiès : Un conducteur de Jakarta assène des coups de machette à un gendarme et lui ampute un doigt

Tribunal de Thiès : Un conducteur de Jakarta assène des coups de machette à un gendarme et lui ampute un doigt - 25/02/2026

365 jours de détention pour Farba Ngom: Récits coraniques et recueillement du Fouta qui prie pour son fils, un an après son incarcération

365 jours de détention pour Farba Ngom: Récits coraniques et recueillement du Fouta qui prie pour son fils, un an après son incarcération - 25/02/2026

TOUBA: Démantèlement d’un réseau de faussaires spécialisé dans les documents de véhicules

TOUBA: Démantèlement d’un réseau de faussaires spécialisé dans les documents de véhicules - 25/02/2026

Grand Yoff : deux individus interpellés pour vol de motocyclette par escalade

Grand Yoff : deux individus interpellés pour vol de motocyclette par escalade - 25/02/2026

Centre intégré de Valorisation des Déchets de Déni Youssouf : Bambilor, Mbeuth et les villages environnants campent sur leur refus

Centre intégré de Valorisation des Déchets de Déni Youssouf : Bambilor, Mbeuth et les villages environnants campent sur leur refus - 25/02/2026

Célébration de la fête nationale-4 Avril : le Président Diomaye Faye reçoit le maire de Thiès, Dr Babacar Diop

Célébration de la fête nationale-4 Avril : le Président Diomaye Faye reçoit le maire de Thiès, Dr Babacar Diop - 24/02/2026

Les Forces Armées Gambiennes démentent l’arrestation d’un Colonel au Sénégal

Les Forces Armées Gambiennes démentent l’arrestation d’un Colonel au Sénégal - 24/02/2026

UGB : La CESL décrète 48 heures de cessation de toutes activités pédagogiques

UGB : La CESL décrète 48 heures de cessation de toutes activités pédagogiques - 24/02/2026

Mame Makhtar Guèye sur le retrait de sa sécurité :

Mame Makhtar Guèye sur le retrait de sa sécurité : "Je suis le premier à les remercier!" - 24/02/2026

Mame Makhtar Guèye Jamra répond à Ousmane Sonko :

Mame Makhtar Guèye Jamra répond à Ousmane Sonko : "J'ai toujours répondu que cette liste n'est pas destinée aux réseaux sociaux, mais aux autorités..." - 24/02/2026

Ousmane Sonko sur Mame Mactar Guèye Jamra : « J’ai demandé qu’on lui retire la sécurité...

Ousmane Sonko sur Mame Mactar Guèye Jamra : « J’ai demandé qu’on lui retire la sécurité... "Ken santouko mou guéné liste" » - 24/02/2026

‎KOLDA : Les coupures d'eau indisposent les populations en plein ramadan...

‎KOLDA : Les coupures d'eau indisposent les populations en plein ramadan... - 24/02/2026

TOUBA / Disparition de Serigne Mbacké Daba Sarr, Khalife de Darou Marnane

TOUBA / Disparition de Serigne Mbacké Daba Sarr, Khalife de Darou Marnane - 24/02/2026

Trafic international de drogue : une ressortissante sud-africaine accouche en garde à vue

Trafic international de drogue : une ressortissante sud-africaine accouche en garde à vue - 24/02/2026

Chambre criminelle-Mbour: un pêcheur avait été mortellement poignardé pour un téléphone portable à Joal

Chambre criminelle-Mbour: un pêcheur avait été mortellement poignardé pour un téléphone portable à Joal - 24/02/2026

Fiscalité des fonctionnaires :

Fiscalité des fonctionnaires : " Il n'y a pas de sur-imposition sur les revenus " précise Cheikh Diba - 24/02/2026

Sécurité à l’UCAD : Ousmane Sonko annonce l’érection d’un commissariat permanent au campus social

Sécurité à l’UCAD : Ousmane Sonko annonce l’érection d’un commissariat permanent au campus social - 24/02/2026

Réouverture du COUD : Daouda Ngom annonce des mesures de sécurité au niveau du Campus et des réformes sur les bourses

Réouverture du COUD : Daouda Ngom annonce des mesures de sécurité au niveau du Campus et des réformes sur les bourses - 24/02/2026

Jaxaay sous le choc : un boulanger accusé d’avoir drogué et engrossé une mineure

Jaxaay sous le choc : un boulanger accusé d’avoir drogué et engrossé une mineure - 24/02/2026

De nouvelles manifestations éclatent en Iran: Téhéran met en garde les participants

De nouvelles manifestations éclatent en Iran: Téhéran met en garde les participants - 24/02/2026

Assemblée nationale : La commission des lois vote la mise en accusation de Moussa Bocar Thiam, le dossier Diouf Sarr bloqué

Assemblée nationale : La commission des lois vote la mise en accusation de Moussa Bocar Thiam, le dossier Diouf Sarr bloqué - 23/02/2026

Comment la partenaire du baron de la drogue “El Mencho” a mené la police jusqu’à sa cachette

Comment la partenaire du baron de la drogue “El Mencho” a mené la police jusqu’à sa cachette - 24/02/2026

Section de recherches : Azoura libre après son audition…

Section de recherches : Azoura libre après son audition… - 23/02/2026

Accidents-Sécurité routière : Visite technique obligatoire pour tous les minicars “Cheikhou Chérifou

Accidents-Sécurité routière : Visite technique obligatoire pour tous les minicars “Cheikhou Chérifou" à partir du 3 mars ( ministre Yankhoba Diémé) - 23/02/2026

Affaire des véhicules de la RTS1 : Un citoyen sénégalais saisit l’OFNAC

Affaire des véhicules de la RTS1 : Un citoyen sénégalais saisit l’OFNAC - 23/02/2026

Entre débrayage et grève totale : Le G7 décline son 5e plan d’actions...

Entre débrayage et grève totale : Le G7 décline son 5e plan d’actions... - 23/02/2026

​Le Nigeria, premier consommateur de viande canine en Afrique

​Le Nigeria, premier consommateur de viande canine en Afrique - 23/02/2026

Traite de personnes à Ziguinchor : l’Antenne régionale de la DNLT démantèle un réseau présumé aux portes de l’exploitation sexuelle

Traite de personnes à Ziguinchor : l’Antenne régionale de la DNLT démantèle un réseau présumé aux portes de l’exploitation sexuelle - 23/02/2026

Jeu et Loto : La Lonase annonce l'arrêt définitif des produits « But ! » et « Numéro Porte-bonheur »

Jeu et Loto : La Lonase annonce l'arrêt définitif des produits « But ! » et « Numéro Porte-bonheur » - 23/02/2026

Les droits de douane américains seront suspendus dès ce 24 février

Les droits de douane américains seront suspendus dès ce 24 février - 23/02/2026

RSS Syndication