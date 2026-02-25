UIDT: La CAE décrète 48 heures de cessation de toute activité pédagogique et observe une journée sans tickets

Dans un communiqué rendu public, la Conférence des amicales d'étudiants de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, exprime son regret " de constater qu'au lieu d’apporter des réponses concrètes, les autorités choisissent de s'opposer à ses préoccupations légitimes et de défendre une position qui ne répond en rien à l'urgence de la situation actuelle".

C'est la raison pour laquelle, la CAE décide de décréter 48 heures de cessation de toute activité pédagogique à compter du mercredi 25 février 2026, avec une journée sans tickets le jeudi.

Ainsi, elle exige " le paiement intégral des rappels dus aux étudiants, le rétablissement de tous les changements relatifs à l'attribution des bourses jusqu'à la révision concertée avec les étudiants, la réintégration immédiate des structures syndicales représentatives des étudiants, légitimement mandatée par leurs pairs".

La CAE réprouve toute tentative d'intimidation et de répression...