Assemblée nationale : La commission des lois vote la mise en accusation de Moussa Bocar Thiam, le dossier Diouf Sarr bloqué

La commission des lois de l’Assemblée nationale a tenu, ce lundi 23 février, la séance très attendue consacrée aux projets de résolution de mise en accusation de deux anciens ministres du régime de Macky Sall. Si les députés ont voté à l’unanimité la résolution visant Me Moussa Bocar Thiam, l’ancien ministre de la Communication et des Télécommunications, le dossier de son collègue Abdoulaye Diouf Sarr n’a même pas pu être ouvert, le dossier transmis étant jugé incomplet. Pour Moussa Bocar Thiam, le vote unanime de la commission constitue une étape décisive dans le processus qui pourrait conduire à sa traduction devant la Haute Cour de justice.







L’ancien ministre, par ailleurs maire de Ourossogui est mis en cause dans le cadre de l’aménagement du Parc des technologies numériques, rebaptisé « Sénégal Connect Park ». Ce projet avait déjà valu à plusieurs de ses anciens collaborateurs une incarcération sous l’ère Macky Sall. Le dossier doit désormais être soumis à la plénière pour un vote définitif, conformément à la procédure constitutionnelle.







La situation est tout autre pour Abdoulaye Diouf Sarr. En effet, l’ancien ministre de la Santé, dont le nom est associé aux controverses sur la gestion des fonds Covid-19 un fonds doté de 1000 milliards de francs CFA dont les irrégularités ont été relevées par la Cour des comptes dans un rapport de décembre 2022 devra patienter. Le dossier le concernant n’a pas pu être examiné en commission, les pièces transmises étant incomplètes.

