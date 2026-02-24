TOUBA / Disparition de Serigne Mbacké Daba Sarr, Khalife de Darou Marnane

La communauté mouride est en deuil. Serigne Mbacké Daba Sarr, Khalife de Darou Marnane, a été rappelé à Dieu ce mardi 24 février 2026 à Dakar.



Petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba (Borom Darou), il avait hérité de la direction de ce sanctuaire historique en 2003, succédant à son frère aîné, Serigne Abdourahmane Mbacké. Fondé par le fondateur du mouridisme à la fin du XIXe siècle, Darou Marnane (Dâr al-Mannân, « la Demeure du Bienfaiteur ») fut un haut lieu de retraite spirituelle, d’enseignement et de transmission.



Sous son magistère, le khalife a perpétué cette tradition éducative et religieuse, veillant à la préservation de l’héritage de Cheikh Ahmadou Bamba.