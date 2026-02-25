TOUBA: Démantèlement d’un réseau de faussaires spécialisé dans les documents de véhicules

Le commissariat d’arrondissement de Ndamatou, à Touba, a mis hors d’état de nuire un réseau structuré de faussaires. Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en documents administratifs.



L’affaire a débuté dans la nuit du 23 au 24 février 2026. Vers 3 heures du matin, une patrouille de police en faction sur la corniche « Serigne Modou » remarque une moto Jakarta circulant sans éclairage ni plaque d’immatriculation. Lors du contrôle, le conducteur présente un Certificat de Mise en Consommation (CMC) dont les premiers examens révèlent rapidement la non-conformité.



Alors que le véhicule est immobilisé et placé en fourrière au sein du commissariat, les mis en cause tentent une manœuvre pour contourner le contrôle. Selon les éléments de l’enquête, un complice serait parvenu à s’introduire discrètement dans l’enceinte du commissariat afin de photographier le numéro de châssis de la moto saisie. L’image a ensuite été partagée via l’application WhatsApp : d’abord transmise à un mécanicien, puis à un vendeur, elle a finalement atterri chez un confectionneur de faux documents chargé de produire un certificat apocryphe correspondant strictement à l’engin.



C’est lors de la présentation de ce second document que les vérifications techniques effectuées par les enquêteurs ont permis de confirmer la supercherie. L’exploitation des traces numériques et des échanges téléphoniques a ensuite permis aux enquêteurs de reconstituer l’intégralité de la chaîne criminelle, du conducteur initial jusqu’au faussaire présumé.



À l’issue de ces investigations, six individus impliqués à divers niveaux dans ce trafic ont été interpellés. Ils sont actuellement entendus par les enquêteurs du commissariat de Ndamatou. L’enquête se poursuit pour déterminer l’ampleur exacte de ce réseau et identifier d’éventuelles autres victimes ou complices.