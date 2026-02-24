Trafic international de drogue : une ressortissante sud-africaine accouche en garde à vue


Trafic international de drogue : une ressortissante sud-africaine accouche en garde à vue
C’est une affaire peu ordinaire que rapporte le journal l'Observateur. En février 2022, une ressortissante sud-africaine, Félicia Mankonkwama, interpellée à l’Aéroport international Blaise Diagne avec 3,9 kg d’héroïne, a accouché en pleine garde à vue. Plus de trois ans après les faits, elle et son présumé complice, Fallou Dionne, ont comparu devant la Chambre criminelle, poursuivis pour trafic international de drogue dure.

Selon les éléments du dossier, la mise en cause, enceinte de sept mois au moment de son arrestation, transportait dans sa valise une cargaison dont la teneur en héroïne a été évaluée à 67 % par la police scientifique. Placée dans les locaux de la gendarmerie de l’aéroport, la cellule s’est transformée en salle d’accouchement lorsqu’elle a donné naissance à un bébé prématuré. Son co-accusé, interpellé au parking de l’aéroport alors qu’il venait l’accueillir, a été présenté comme un relais local présumé.

À la barre, Félicia Mankonkwama est revenue sur ses déclarations initiales. Alors qu’elle affirmait lors de l’enquête avoir été recrutée par un compatriote nommé Ricky Diams pour convoyer la drogue, elle soutient désormais avoir ignoré la présence d’héroïne dans la valise. Fallou Dionne, lui aussi, conteste toute implication, malgré des éléments de l’enquête évoquant des contacts et une promesse de rémunération.

Le parquet a requis 15 ans de réclusion criminelle contre les deux accusés. Le verdict est attendu le 20 mars 2026.
Mardi 24 Février 2026
