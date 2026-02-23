Section de recherches : Azoura libre après son audition…

Après avoir répondu aux questions des enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie, Azoura a finalement été libéré après avoir été entendu par les limiers. Les détails sur les faits qui lui étaient reprochés, ainsi que la durée exacte de sa garde à vue, n’ont pas encore été précisés. Me Ciré Clédor Ly, membre du barreau, veillait aux côtés de son client tout au long de cette audition.







Pour l’heure, aucune inculpation n’a été annoncée à l’encontre d’Azoura, qui recouvre donc sa liberté dans l’attente d’éventuelles suites judiciaires.

