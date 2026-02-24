Mame Makhtar Guèye sur le retrait de sa sécurité : "Je suis le premier à les remercier!"

"Je suis le premier à les remercier parce que moi je n'aime pas jouer au Jack Bauer[...]. J'ai fait mon travail...Ce que d'ailleurs les homosexuels ne voulaient pas, mais je l'ai fait parce que quand je remettais la liste à Aly Ngouille Ndiaye, ils étaient au nombre de 650, mais de 2019 à 2026, cela fait 9 ans [...]. Certains sont décédés, deux se sont repentis[...]. Alors, il fallait enlever tous ces gens de la liste. Ils étaient donc au nombre de 635. Alors les homosexuels ne voulaient pas que je fasse la mise à jour, c'est pourquoi la protection m'importait beaucoup. Il fallait lister tous les groupes WhatsApp que les homosexuels utilisent comme piège pour appâter nos enfants dans ce fléau. Alhamdoulilahi, j'ai terminé ce travail et c'est pourquoi je n'avais plus besoin de ces gens de la BIP, que je remercie quand-même [...]. Jamra réitére son soutien total au procureur Saliou Dicko et au commandant Abdoul Aziz de la Brigade de gendarmerie de Keur Massar", a-t-il précisé.