Célébration de la fête nationale-4 Avril : le Président Diomaye Faye reçoit le maire de Thiès, Dr Babacar Diop

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience, ce mardi 24 février 2026, le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, en perspective de la célébration prochaine de la Fête nationale de l'Indépendance dans la capitale du Rail.



Selon la Présidence de la République, au terme de la rencontre, le maire a exprimé, au nom du Conseil municipal et des populations thiessoises, sa profonde gratitude pour le choix porté sur Thiès pour abriter cet événement majeur de la vie nationale.



Il a salué le travail préparatoire conduit en partenariat avec l’ensemble des parties prenantes et assuré que les Thiessois sont mobilisés pour faire de cette célébration un moment de fête, de communion et de rassemblement.



Le Chef de l’État a, pour sa part, remercié le maire et les populations de Thiès pour leur engagement, se félicitant de l’état d’avancement des préparatifs.



Au-delà de l’organisation de la Fête nationale, Dr Babacar Diop a également salué l’engagement du Président en faveur du développement, de la stabilité et de la paix, dans un contexte économique jugé exigeant, tout en lui renouvelant son soutien.

