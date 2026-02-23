Entre débrayage et grève totale : Le G7 décline son 5e plan d’actions...

Le cadre unitaire des syndicats les plus représentatifs du secteur de l’Éducation et de la Formation, connu sous le nom de G7, a tenu ce lundi une réunion au siège du SAEMSS pour évaluer son 4ᵉ plan d’actions et analyser la situation contextuelle de l’école sénégalaise. À l’issue de cette plénière, le G7 a annoncé le déclenchement d’un 5ᵉ plan d’actions, marqué par des arrêts de travail et des grèves totales programmées dans les deux semaines à venir.







Dans son communiqué, le G7 dénonce l’inertie du gouvernement face aux revendications du secteur éducatif. Les syndicats déplorent notamment le non-respect des accords signés, la décision unilatérale de revenir sur des acquis obtenus de haute lutte, ainsi que le refus persistant de tenir des rencontres de monitoring avec la partie syndicale. Pour le G7, cette situation fragilise durablement le système éducatif sénégalais. Malgré ce contexte tendu, le mouvement salue les initiatives de la COSYDEP et de la Commission Éducation, Jeunesse, Sports et Loisirs de l’Assemblée nationale pour leur rôle dans l’apaisement du dialogue, ainsi que la solidarité affichée par l’ensemble des syndicats du secteur dans le portage des préoccupations des enseignants.







Avant de passer à l’offensive, le G7 dresse un bilan satisfaisant de son 4ᵉ plan d’actions, se félicitant du fort taux de suivi des mots d’ordre de grève, de débrayage et de boycott des évaluations, du bon déroulement des assemblées générales ainsi que de la stratégie de communication adoptée. Toutefois, prenant acte des blocages administratifs constatés dans le dépôt des lettres d’information auprès des préfets pour la tenue des rassemblements dans les Inspections d’Académie, le G7 a décidé de reporter ces activités à la semaine prochaine.







Pour contraindre le gouvernement à matérialiser les accords signés et à apurer le passif social, le G7 a décliné un calendrier d’actions en deux semaines. La première semaine prévoit, le mercredi 25 février, un débrayage à 9h suivi d’Assemblées Générales départementales, puis une grève totale le jeudi 26 février. La semaine suivante s’ouvrira le lundi 2 mars par un débrayage à 9h, suivi le mardi 3 mars d’un nouveau débrayage à 9h accompagné de rassemblements au niveau des Inspections d’Académie, avant une nouvelle grève totale le vendredi 6 mars. En parallèle, le boycott des évaluations, des cellules d’animation pédagogique, des activités sportives et de la formation initiale des élèves-maîtres est maintenu, chaque académie étant tenue de transmettre obligatoirement un rapport sur la situation du boycott.







Le G7 réaffirme son intransigeance dans la défense des intérêts de l’école sénégalaise et appelle l’ensemble des enseignants du pays à se mobiliser massivement pour la réussite de ce 5ᵉ plan d’actions. Le mouvement attend désormais du gouvernement des réponses concrètes et définitives.

