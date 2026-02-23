Affaire des véhicules de la RTS1 : Un citoyen sénégalais saisit l’OFNAC

Idrissa Fall Cissé, citoyen sénégalais et lanceur d’alerte, a annoncé avoir formellement saisi l’Office national de lutte contre la corruption (OFNAC) concernant l’affaire des six véhicules liés à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS1), qui suscite depuis plusieurs jours de vives interrogations dans l’espace public. Il indique avoir accompagné sa saisine d’une note explicative assortie de quinze pièces jointes, afin de permettre à l’institution de se prononcer « en toute indépendance » sur les faits incriminés.



« Ma démarche s’inscrit exclusivement dans un esprit de vigilance citoyenne, de respect des institutions et de préservation de l’exemplarité dans la gestion publique », a-t-il déclaré, ajoutant faire pleinement confiance à l’OFNAC pour apporter les clarifications nécessaires. Le lanceur d’alerte insiste sur le caractère institutionnel et procédural de sa démarche, en rupture avec toute logique de polémique ou de règlement de comptes.



Dans un souci de transparence, M. Cissé a par ailleurs révélé travailler sur d’autres dossiers destinés à l’OFNAC, relatifs à des présumées irrégularités de gestion au sein de plusieurs agences et directions publiques, portées à sa connaissance par des agents de ces structures. Il a tenu à préciser que l’ensemble de ces démarches seront conduites « dans le strict respect des procédures légales et de la présomption d’innocence ».



Créé en 2012, l’Office national de lutte contre la corruption est l’institution de référence au Sénégal en matière de prévention et de répression des faits de corruption dans le secteur public. L’OFNAC n’avait pas encore réagi publiquement à cette saisine au moment de la publication de cet article.