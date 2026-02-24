Mame Makhtar Guèye Jamra répond à Ousmane Sonko : "J'ai toujours répondu que cette liste n'est pas destinée aux réseaux sociaux, mais aux autorités..."

Dans un entretien sur la Rfm, suite aux déclarations du PM Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, Mame Makhtar Guèye Jamra, a tenu à apporter des précisions par rapport à la publication de la liste des homosexuels tout en apportant la réplique à Sonko. "Il enfonce une porte déjà ouverte. S'il est en train de suivre la réaction de l'opinion dans les réseaux sociaux, ma réponse, à chaque fois qu'il y a pression et exigence de publication de cette liste, n'a jamais varié. J'ai toujours répondu que cette liste n'est pas destinée aux réseaux sociaux, mais aux autorités[...]. Je n'ai jamais dit que je compte la sortir... Je ne l'ai jamais dit et je le mets au défi qu'il sorte le moindre petit texte ou bien un bout de vidéo là où Jamra dit qu'elle va donner les noms de ceux qui sont sur la liste. Au contraire, j'ai dit aux gens cette liste n'est pas destinée aux réseaux sociaux mais aux autorités", a-t-il répondu.

Poursuivant, Mame Makhtar Guèye Jamra d'ajouter : "Jamra n'a jamais dit qu'un tel a le virus et qu'il allait le dire à d'autres personnes. Si tu veux accuser une personne, il faut rappeler ce qu'il a dit, n' y ajoute rien et ne diminue rien aussi par rapport à ce qu'il a dit. Si on avait sorti cette liste, contrairement à ce que Ousmane Sonko a dit en martelant qu'on n'a pas le droit de sortir une liste, tu aurais entendu qu'on a tué 15 homosexuels aux Parcelles, 25 à la Médina, 55 à Kaolack etc..."

"Notre objectif lorsque je remettais la liste à l'État le 13 novembre 2019, de centaines d'homosexuels répartis dans 16 associations reconnues de manière illégale et scandaleuse par l’État, c'est que l'État puisse appeller les têtes de liste et qu'il rassemble les récépissés des 16 associations et les déchire. Voilà ce qu'on attendait de Ousmane Sonko et en plus qu'il donne un ordre au ministre de l'intérieur Bamba Cissé afin qu'il prenne un arrêté ministériel portant dissolution de toutes les associations d'homosexuels et de lesbiennes parce que ce n'est pas normal. Et c'est là où j'attendais Ousmane Sonko", a-t-il renchéri.