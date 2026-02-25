Grand Yoff : deux individus interpellés pour vol de motocyclette par escalade

Le Commissariat d’arrondissement de Grand Yoff a procédé, ce 24 février 2026 vers 4h00 du matin, à l’interpellation de deux individus à la suite d’une course-poursuite nocturne.



Dans le cadre des patrouilles de sécurisation, la Brigade de Recherches a surpris, à hauteur du Centre Talibou Dabo, quatre individus circulant sur deux motocyclettes, dont l’une était tractée.



Selon la note de la Police Nationale, à la vue des forces de l’ordre, les suspects ont pris la fuite, abandonnant l’engin tracté sur la chaussée. Une course-poursuite a immédiatement été engagée, permettant d’appréhender deux des mis en cause à hauteur de l’Hôpital Idrissa Pouye. Les deux autres complices ont réussi à s’échapper.



La motocyclette récupérée, de marque Piaggio, appartient à un résident de Liberté VI Extension.



Lors de leur audition, les suspects ont reconnu avoir escaladé le mur du domicile de la victime avant de forcer le dispositif de direction pour s’emparer de l’engin.



Selon les fichiers de police, l’un des interpellés est un récidiviste, déjà déféré pour vol aggravé.



Les deux individus ont été placés en garde à vue, tandis que les recherches se poursuivent pour retrouver leurs complices.

