Ousmane Sonko sur Mame Mactar Guèye Jamra : « J’ai demandé qu’on lui retire la sécurité... "Ken santouko mou guéné liste" »

Le Premier ministre Ousmane Sonko a déclaré avoir demandé le retrait de la garde rapprochée accordée à Mame Mactar Guèye, lors de son face-à-face avec les députés à l’Assemblée nationale.
« Quand j’ai entendu qu’on a attribué une garde rapprochée à quelqu’un d’entre eux (Mame Mactar Guèye), j’ai demandé au ministre de l’Intérieur de retirer la sécurité », a affirmé le chef du gouvernement. Selon lui, personne n’aurait mandaté le Vice président de l'ONG Jamra, pour publier une liste de personnes soupçonnées d’homosexualité.
« Personne ne lui a demandé de sortir une liste et de donner le nom de personnes supposées homosexuelles », a-t-il déclaré.
Le Premier ministre a également regretté le dévoilement d’informations liées à la santé de personnes arrêtées dans une affaire impliquant des accusations d’homosexualité (Pape Cheikh Diallo et Cie) et de transmission le VIH/SIDA. Selon Sonko, « cela relève d’une prérogative régalienne. C’est l’État et ses structures qui gèrent cela », a-t-il martelé.
Ousmane Sonko a par ailleurs critiqué les déclarations publiques faisant état de l’existence d’une liste sans preuve formelle : « Dire que j’ai une liste et, dès qu’on te demande une preuve, être incapable de la montrer… Il faut qu’on arrête », a-t-il insisté.
