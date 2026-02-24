Ousmane Sonko sur Mame Mactar Guèye Jamra : « J’ai demandé qu’on lui retire la sécurité... "Ken santouko mou guéné liste" »

« Personne ne lui a demandé de sortir une liste et de donner le nom de personnes supposées homosexuelles », a-t-il déclaré.



Le Premier ministre a également regretté le dévoilement d’informations liées à la santé de personnes arrêtées dans une affaire impliquant des accusations d’homosexualité (Pape Cheikh Diallo et Cie) et de transmission le VIH/SIDA. Selon Sonko, « cela relève d’une prérogative régalienne. C’est l’État et ses structures qui gèrent cela », a-t-il martelé.



Ousmane Sonko a par ailleurs critiqué les déclarations publiques faisant état de l’existence d’une liste sans preuve formelle : « Dire que j’ai une liste et, dès qu’on te demande une preuve, être incapable de la montrer… Il faut qu’on arrête », a-t-il insisté.

