De nouvelles manifestations éclatent en Iran: Téhéran met en garde les participants

Téhéran a reconnu que les étudiants ont le droit de manifester, tout en leur interdisant de franchir les “lignes rouges”. Cette mise en garde fait suite à la reprise de la contestation dans les universités, un mois après une répression ayant fait au moins 3.000 morts.

Les étudiants iraniens ont le droit de manifester mais ne doivent pas franchir des “lignes rouges”, a mis en garde mardi le gouvernement dans sa première réaction depuis la reprise samedi d’un mouvement de contestation dans certaines universités.



Les étudiants défient à nouveau le régime

Ils “ont naturellement le droit de manifester”, a déclaré la porte-parole Fatemeh Mohajerani. Mais il y a “des lignes rouges à protéger et à ne pas franchir, même au plus fort de la colère”, a-t-elle ajouté lors de sa conférence de presse hebdomadaire, citant comme exemples “les lieux sacrés et le drapeau” de la République islamique.

