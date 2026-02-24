Chambre criminelle-Mbour: un pêcheur avait été mortellement poignardé pour un téléphone portable à Joal

Un banal vol de téléphone portable a viré au drame à Joal. Plus de cinq ans après les faits, l’affaire a été jugée vendredi dernier devant la Chambre criminelle de Mbour. Le ministère public a requis la réclusion criminelle à perpétuité contre M. Gueye, présenté comme un malfaiteur notoire et récidiviste.



Paru ce mardi 24 février, le quotidien L’Observateur revient sur les faits remontent au 19 septembre 2020, au petit matin, à Joal. Les habitants de la maison familiale des Ndour sont brutalement tirés de leur sommeil. Selon le récit de l’accusation, M Gueye, déjà impliqué dans des tentatives de vol de téléphone ratées au domicile de sa victime, serait revenu à la charge. Armé d’un couteau, il aurait porté deux coups mortels à la tête S.S Ndour pêcheur, venu rendre visite à ses frères.



Touché grièvement, la victime s’effondre dans une mare de sang, les yeux perdus. Malgré l’intervention rapide des proches alertés par ses cris, le pêcheur succombe à ses blessures. L’agresseur qui tentait de s’exfiltrer à Mbour, a vite été intercepté par la police puis conduit à la police.



À la barre, l’accusé a nié toute intention d' homicide, évoquant une bagarre qui aurait mal tourné. Une version contestée par le parquet, qui souligne la violence des coups et le passé judiciaire du mis en cause.



La défense plaide la requalification des faits en coups mortels sans intention de donner la mort. Le verdict de la Chambre criminelle est attendu le 20 mars 2026.