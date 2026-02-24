Jaxaay sous le choc : un boulanger accusé d’avoir drogué et engrossé une mineure

Un scandale d’une rare gravité secoue l’unité 19 de Jaxaay, dans le département de Rufisque. Selon les informations rapportées par L’Observateur , un boulanger bien connu du quartier, L. Camara, a été interpellé pour viol suivi de grossesse et détournement de mineure.



Les faits présumés, d’une extrême sensibilité, ont plongé une famille dans la stupeur et soulevé l’indignation dans cette commune rattachée à Rufisque .





Une grossesse qui révèle l’horreur



Tout part d’un changement physique remarqué par le père de la jeune fille, S. Ba. Inquiet face à la transformation morphologique de sa fille mineure, D. Ba, il décide de l’interroger avec insistance.



Sous la pression, l’adolescente finit par craquer. Entre deux sanglots, elle avoue être enceinte. Plus troublant encore : elle désigne comme auteur de la grossesse le boulanger du quartier.



Pour le chef de famille, c’est la stupeur. Immédiatement, il conduit sa fille au commissariat d’arrondissement de Jaxaay pour déposer plainte.





Le récit accablant de la mineure



Face aux enquêteurs, la jeune fille livre un témoignage détaillé. Selon ses déclarations, tout aurait commencé par une visite au domicile du boulanger, à sa demande.



Sur place, elle affirme avoir consommé une boisson offerte par L. Camara. Peu après, elle aurait ressenti une intense somnolence avant de sombrer.



À son réveil, elle comprend qu’elle a été abusée. Elle accuse le boulanger d’avoir profité de son état de torpeur pour entretenir un rapport sexuel avec elle.



Suite à cette audition, le commissaire de Jaxaay adresse une réquisition au médecin-chef de l’hôpital de Keur Massar afin d’évaluer l’évolution de la grossesse et procéder aux constatations médicales d’usage.





Interpellation et ligne de défense



Recherché par les éléments de la brigade du commissariat d’arrondissement de Jaxaay après la plainte du père, L. Camara est rapidement interpellé.



Face aux enquêteurs, il conteste les accusations. Il affirme ne pas avoir drogué la mineure ni exercé de contrainte. Selon lui, la jeune fille serait sa « petite-amie » et les relations auraient été consenties.



Une ligne de défense qui ne convainc pas les autorités. Placé en garde à vue, le suspect doit être présenté au parquet pour des faits qualifiés de viol suivi de grossesse et détournement de mineure.