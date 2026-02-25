Incendie au ministère des Finances et cyberattaque à la DAF : Barthélémy Dias dénonce « l’incompétence » du gouvernement

À la suite de l’incendie survenu au Ministère des Finances et du Budget et de la cyberattaque signalée à la Direction de l’Administration et des Finances (DAF), Barthélémy Dias est monté au créneau.



Face à la presse, il a pointé du doigt le gouvernement, qu’il accuse d’« incompétence » et de « mauvaise gouvernance ».



Selon lui, ces deux événements traduisent une fragilisation des institutions publiques et révèlent des insuffisances dans la gestion et la sécurisation des structures stratégiques de l’État.



Barthélémy Dias estime que l’incendie et la cyberattaque constituent des signaux d’alerte sur la capacité de l’État à protéger ses infrastructures sensibles, tant sur le plan physique que numérique.



Pour l’ancien maire de Dakar, ces incidents illustrent « un pays en perte de vitesse » et soulignent la nécessité d’un sursaut dans la gouvernance et la gestion des affaires publiques.

