Tribunal de Thiès : Un conducteur de Jakarta assène des coups de machette à un gendarme et lui ampute un doigt

Une affaire opposant un gendarme à un conducteur de Jakarta a été attraite ce mercredi 25 février 2026 au tribunal de Thiès. En effet, les faits remontent à près de 6 mois de cela. Mb. Babacar, le gendarme, avait pris une moto au marché central de Thiès pour se rendre vers l'hôpital régional. Au départ, il y a eu un blocage lié au marchandage sur le prix. La partie civile voulait payer 300 Fcfa tandis que le conducteur de Jakarta insistait sur 500 fcfa. Malgré ce malentendu, ils ont déclaré devant la barre, avoir pris la route pour se rendre à la destination indiquée et qu'en cours de route, une vive dispute a encore éclaté entre eux. Le conducteur de la moto Jakarta a indiqué, pour sa défense, avoir pris la décision de rebrousser chemin et c'est entre temps qu'ils ont commencé à se battre.

Pour sa part, le gendarme a déclaré devant la barre qu'il avait pris la peine de montrer sa carte professionnelle au prévenu mais ce dernier a tout simplement balayé d'un revers de main cette allégation. Lors de la bagarre, le prévenu a asséné des coups de machette à sa victime en lui amputant un doigt. Après avoir commis son forfait, le sieur Saliou avait pris la tangente pour aller séjourner à Touba. Un avis de recherche et d'arrestation avait été lancé à son encontre et c'est lors de son retour à Thiès qu'il a été arrêté par les limiers.

De son côté, le procureur a sollicité l'application de la loi et requis la peine de 3 ans. In fine, le tribunal a déclaré le prévenu coupable de coups et blessures volontaires en le condamnant à 2 ans de prison ferme...