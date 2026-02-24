Comment la partenaire du baron de la drogue “El Mencho” a mené la police jusqu’à sa cachette

Une connaissance de l’une des compagnes du baron de la drogue mexicain “El Mencho” a conduit les autorités jusqu’à sa cachette, située dans l’État de Jalisco, où il a été tué dimanche. L’information a été confirmée par le ministre mexicain de la Défense.

Nemesio Oseguera Cervantes, 59 ans, plus connu sous le nom d’“El Mencho”, a été tué dimanche lors d’une opération militaire visant à l’arrêter. Grièvement blessé pendant le raid, le baron de la drogue est décédé alors qu’il était transporté par hélicoptère vers Mexico. Il était considéré comme l’un des derniers grands barons de la drogue du Mexique.



Ce lundi, le ministre mexicain de la Défense, Ricardo Trevilla Trejo, a déclaré lors d’une conférence de presse que les autorités avaient pu localiser le baron de la drogue en suivant l’une de ses “partenaires romantiques” jusqu’à sa cachette, située dans le village montagneux de Tapalpa.

