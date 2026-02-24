Comment la partenaire du baron de la drogue “El Mencho” a mené la police jusqu’à sa cachette

Nemesio Oseguera Cervantes, 59 ans, plus connu sous le nom d’“El Mencho”, a été tué dimanche lors d’une opération militaire visant à l’arrêter. Grièvement blessé pendant le raid, le baron de la drogue est décédé alors qu’il était transporté par hélicoptère vers Mexico. Il était considéré comme l’un des derniers grands barons de la drogue du Mexique.
Ce lundi, le ministre mexicain de la Défense, Ricardo Trevilla Trejo, a déclaré lors d’une conférence de presse que les autorités avaient pu localiser le baron de la drogue en suivant l’une de ses “partenaires romantiques” jusqu’à sa cachette, située dans le village montagneux de Tapalpa.
Les autorités avaient reçu des informations de la part d’une connaissance de cette partenaire. “Le vendredi 21 février, sa compagne a quitté les lieux et nous avons appris qu’El Mencho s’y trouvait toujours”, a précisé Ricardo Trevilla Trejo.
Une unité américaine
On a par ailleurs appris qu’une unité américaine a “joué un rôle” dans la traque du puissant baron de la drogue mexicain. L’équipe américaine “Joint Interagency Task Force-Counter Cartel” avait été mise sur pied l’année dernière, avec pour objectif de cartographier les réseaux de trafiquants de drogue actifs dans la région frontalière entre les États-Unis et le Mexique.
Au moins 25 membres de la garde nationale, ainsi qu’un agent de sécurité et un fonctionnaire du parquet, ont été assassinés au Mexique lors d’attaques menées par le Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG), après l’opération ayant conduit à la mort du chef de l’organisation.
Violences au Mexique
Plusieurs régions du Mexique sont en proie à des troubles depuis la mort de celui qui était surnommé “El Mencho”. Des hommes armés ont notamment bloqué plusieurs routes et incendié des commerces dans les États de Jalisco, du Michoacán, de Guanajuato, de Puebla et de Sinaloa.
Le Mexique a déployé 2.500 soldats supplémentaires dans l’ouest du pays face à la vague de violences. “Le plus important, c’est de protéger la population”, a déclaré la présidente Claudia Sheinbaum lors d’une conférence de presse.
