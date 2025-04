Tribunal de Dakar : la grogne des taximen ne faiblit pas contre les multinationales du transport

Le Tribunal de Dakar a connu une ambiance électrique ce lundi 14 avril 2025, envahi par une immense foule de chauffeurs du Regroupement des taxis urbains du Sénégal, venus assister à l’audience clé de leur procès contre les géants du transport Yango, Heetch et Yassir. Après six reports successifs, la justice a finalement mis l’affaire en délibéré, reportant la décision au 23 juillet.



À la sortie de l’audience, la colère des taximen était palpable. Les professionnels dénoncent une concurrence déloyale et réclament des mesures urgentes pour protéger leur secteur.



Face à cette nouvelle situation, les taximen interpellent désormais les nouvelles autorités afin qu'elles réagissent. L’issue de ce dossier, prévue au 23 juillet 2025 et désormais entre les mains des juges, pourrait marquer un tournant pour le transport urbain sénégalais.