Tribunal de Dakar : arrivée spectaculaire du leader Ousmane Sonko à la salle du Tribunal Correctionnel

Chose promise, chose due ! Il l'avait promis et il l'a fait. C'est aux environs de 10 heures 20 que le leader de Pastef Ousmane Sonko est arrivé au Tribunal de Dakar pour répondre à la convocation du Tribunal Correctionnel de Dakar. Pour rappel, il est poursuivi pour diffamation, injures publiques et faux et usage de faux.



Vêtu d'un boubou traditionnel de couleur bleue de nuit, le maire de Ziguinchor doit amener toutes les preuves dans cette affaire de détournement des 29 milliards du Prodac pour se tirer d'affaire.



Ses souteneurs présents en masse dans l'enceinte du Tribunal n'ont pas manqué de scander son nom nourri de salve d'applaudissements. À noter, qu'il y a eu une grosse bousculade devant la porte du Tribunal Correctionnel de Dakar.