Tribunal de Dakar : La prostituée Fatimata Gadiaga vole les 640.000 FCfa de I. Wade après l’avoir drogué

Elle a drogué son client pour lui soutirer ses 640.000 FCfa. Jugée, elle prend 02 ans assortis de sursis. Elle s’appelle Fatimata Gadiaga, prostituée de profession.



Son modus operandi consistait à droguer ses clients avant de s’emparer de leur bien. La récidiviste des faits qui avait déjà purgé trois mois ferme a hypnotisé son client I. Wade pour lui prendre 640.000 francs CFA



Les faits se sont déroulés au bar « Escale ». Après les pourparlers selon le journal « L’Observateur », le sieur I. Wade devant le réceptionniste du bar, en bon frimeur, sort ses liasses de billets pour en sortir 10.000 FCfa. Ils avaient déjà conclu pour 25.000 FCfa la nuitée.



Au regard de ces liasses, le journal relate que la dame est surexcitée. Elle n’arrêtait pas de s’extasier devant l’argent selon le témoignage du réceptionniste J. Mané devant la barre des flagrants délits de Dakar.



Selon le témoignage du sieur Wade, « je lui ai remis 2.000 FCfa pour qu’elle achète deux canettes de boisson… j’ai perdu le nord dès que j’ai pris quelques gorgées ...» dira le l’homme. Interrogée pour donner sa version des faits, la femme de nuit jure sur tous les Saints qu’elle n’est pas l'auteure de ce vol et essaie d’enfoncer le sieur Wade en ses termes « j’ai quitté la pièce dès qu’il s’est endormi. Déjà, il me doit 15.000 FCfa parce qu’il m’avait remis 10.000 FCfa» dit la dame.



C’est le témoignage des témoins qui l’ont enfoncé. J. Mané et Diégo disent qu’elle leur a proposé le deal mais ils ont décliné le marché.