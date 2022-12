Tribunal de Dakar: L’arrivée de Adji Sarr au tribunal de Dakar pour faire face à Ousmane Sonko

Les deux protagonistes sont bien arrivés au tribunal de Dakar. Ousmane Sonko et Adji Sarr vont faire face au doyen des juges ce mardi pour être entendus sur l’affaire Sweet Beauté.



Un peu plus tard après l’arrivée du leader de Pastef, Adji Sarr est descendue à bord d’un Ranger Over. Vêtue d’un ensemble rouge, elle est accompagnée de son avocat Me El Hadji Diouf et Gabrielle Kane. L’audition devra incessamment début dans le cabinet du doyen des juges Maham Diallo.