Tribunal de Dakar : Appel à la mobilisation pour soutenir Badara Gadiaga ce 14 juillet

Un vaste mouvement de soutien s'organise en faveur du chroniqueur Badara Gadiaga, qui est convoqué au Tribunal de Dakar ce lundi 14 juillet à 10h. Via une affiche largement partagée sur les réseaux sociaux, internautes et sympathisants appellent à une mobilisation citoyenne. Ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme une "liquidation judiciaire" et une "intimidation" visant le chroniqueur de la TFM.



La convocation de Badara Gadiaga par la Division Spéciale de la Cybersécurité (DSC) a provoqué de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique ces derniers jours. Plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer ce qui est perçu comme un acharnement contre une figure médiatique jugée critique envers le pouvoir en place.