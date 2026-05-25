Popenguine 2026 : Mgr Jean-Baptiste Valter Manga appelle la jeunesse à l’exemplarité et à l’espérance

À l’occasion de la 138e édition du pèlerinage marial de Popenguine, célébrée ce lundi 25 mai 2026, Mgr Jean-Baptiste Valter Manga a prononcé l’homélie principale devant des milliers de pèlerins réunis autour du thème : " Sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu " (Lc 1,30).



Dans son message, l’évêque de Ziguinchor a lancé un appel fort à la jeunesse sénégalaise et africaine afin qu’elle fasse preuve d’exemplarité, de civisme, de fraternité et d’ouverture.



Revenant sur le parcours de la Vierge Marie, Mgr Manga a rappelé que celle-ci a traversé de nombreuses épreuves et zones d’obscurité, depuis l’annonce faite par l’ange Gabriel jusqu’à la crucifixion de son fils.



" Nous aussi, après ces moments d’intimité spirituelle avec le Seigneur et avec Marie, nous repartirons affronter les dures réalités du quotidien, les obscurités mais aussi les lumières. Souvenons-nous que le Seigneur nous a dit, comme à Marie : " Sois sans crainte" », a-t-il déclaré.



S’adressant particulièrement aux jeunes chrétiens vivant dans un contexte de minorité, l’évêque les a exhortés à devenir des témoins d’espérance, de justice et de paix.



" Agissez partout et engagez-vous avec les valeurs chrétiennes attendues de vous. Participez à la construction de votre pays et de l’Église avec les vertus de justice, de transparence, de messager de la paix et de bâtisseur de ponts entre les hommes ", a-t-il insisté.



Mgr Jean-Baptiste Valter Manga a également souligné que la jeunesse ne doit pas seulement bénéficier d’emplois, de formation ou de sécurité, mais aussi d’espérance, de valeurs et de confiance.



Évoquant les grands événements à venir, notamment les Jeux olympiques de la jeunesse et la Coupe du monde de football, il a invité les jeunes à montrer au monde une image positive de l’Afrique.



"Ces rendez-vous appellent notre jeunesse à montrer à l’Afrique et au reste du monde qu’elle est une génération d’exemplarité, de civisme, de fraternité et d’ouverture ", a conclu l’évêque de Ziguinchor, Jean Baptiste Valter Manga.

