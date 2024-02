Tribunal Correctionnel : le présumé guérisseur de la première Dame gruge plus de 700 millions à un ancien lutteur

En détention provisoire depuis 10 mois, les prévenus Birame Touré et El Malick Cissé ont fait face au juge du tribunal Correctionnel ce jeudi 08 février 2024. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, charlatanisme et blanchiment de capitaux et complicité de ces chefs contre le second. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 22 février prochain.





Il résulte des faits que le nommé Mouhamadou L. Diop ancien lutteur a connu le prévenu Birame T. en 2021 par l'entremise de Lamine Faye qui était l'homme de main de l'ancien Président Abdoulaye Wade sous le simple prétexte que son client avait mal au pied.



Quand, il a eu contact avec le sieur Touré, ce dernier lui a donné des breuvages pour soi-disant soigner son pied. Mais son intention n'était pas tout simplement de donner des breuvages à son client pour l'hypnotiser. Par la suite, il lui a demandé de faire de multiples offrandes. Depuis ce jour, le plaignant lui remettait à l'aveuglette de grosses sommes d'argent notamment 30 millions de francs Cfa et trois (3) voitures d'une valeur de 60 millions l'un. Le total du préjudice tourne autour de 700 millions de nos francs. Quand il a su les manœuvres de Touré, il est allé jusqu'en Inde pour enlever le sort que lui a jeté le marabout (Touré). Devenu conscient, il a porté plainte à la Division des investigations criminelles. Et Touré a été appréhendé à l'aéroport lorsqu'il s'apprêtait à aller en France.



Devant le prétoire, le plaignant Mouhamadou L. Diop revient sur sa mésaventure avec le charlatan. "Je l'avais appelé pour qu'il soigne ma jambe. Mais il m'a hypnotisé et depuis ce jour-là, j'ai perdu la raison lorsqu'il m'a donné des gris-gris. C'est lui qui m'a demandé d'effacer les transactions d'orange money parce que les djinns ne veulent pas de traçabilité de nos transactions. Je lui ai donné des sommes de 30 millions à chaque fois qu'il me réclamait de l'argent. Parfois même, quand son compte Orange money est plein, il me donne le numéro d'autres personnes notamment son co-prévenu El Hadji Matar Cissé. Je lui ai envoyé énormément d'argent pour le compte de Touré. Quand, je l'appelle, il me dit qu'il était en train de soigner la première dame Marième Faye Sall et c'est elle qui lui a offert la voiture X6, alors qu'il n'en est rien", narre-t-il.



Des déclarations balayées d'un revers de main par le prévenu qui se lance dans le dilatoire. Il conteste catégoriquement le montant déclaré à la barre par la partie civile. Cependant, dans la procédure, il est établi que le prévenu avait reçu un montant de 200 millions que le plaignant lui avait envoyé via ses comptes Wave et Orange money.



À son tour, El Hadji Matar Cissé dira qu'il n'est complice ni de loin ni de pré dans cette affaire. "J'étais seulement son assistant et c'est moi qui rédigeais les incantations mystiques. J'ai connu Touré en 2021 à Kaolack et il m'a une fois mis en rapport avec la partie civile une seule fois pour aller acheter une chèvre à immoler", se défend-il.



Prenant la parole, Me Baba Diop déclare que n'avons affaire à un homme extrêmement dangereux. "Il est nocif à la société. C'est un briseur d'espoir. Mon client, n'a aucune raison de lui donner toutes ces sommes. Et le prévenu ne sait même pas la totalité de l'argent qu'il a reçu. Il ne peut pas le justifier si ce n'est pas ses pratiques mystiques. Ce qui est incontestable. Au moins, il est constant que c'est sur la base de mystique qu'il a son donné l'argent. Le prévenu El hadji Matar Cissé cherche à s'en sortir. Mais il ne pouvait pas ignorer les pratiques de Touré. Et le juge d'instruction l'a mentionné dans l'ordonnance. Mon client a été hypnotisé", a plaidé la robe noire.

Concernant le délit d'association de malfaiteurs, Me Diop a fait savoir qu'il y a une entente préalable. "Et l'infraction d'escroquerie ne pose aucun problème avec le mensonge, les manœuvres et les mises en scène. Des prières qui coûtent 200 millions n'existent pas. Aujourd'hui, ces affaires, ont périclité à cause de cet homme", a-t-il dit. Suffisant pour lui de réclamer la somme de 500 millions de dommages et intérêts. "Mon client a perdu plus de 700 millions de francs Cfa qu'il ne peut pas prouver", a-t-il laissé entendre.



Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public explique que le prévenu Birane Touré se fait passer pour un marabout, un médecin, mais cette qualité n'existe pas. A cet effet, il demande qu'il soit déclaré coupable. Il réclame 3 ans ferme contre Touré et 2 ans de prison dont 6 mois ferme contre Cissé.



Du côté de la défense, Me Aïssata Ba, Me Abdoulaye Tall, Me Abdourahmane Diallo ont demandé que le prévenu Touré soit renvoyé des fins de la poursuite.



Le jugement sera rendu le 22 février prochain.



Aida Ndiaye Fall