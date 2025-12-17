Volte-face sur les produits SOFTCARE : l’Agence de Réglementation Pharmaceutique rassure sur leur conformité

L’Agence sénégalaise de Réglementation pharmaceutique (ARP) a fait un revirement spectaculaire sur les produits de serviettes hygiéniques et couches bébé de la marque Soft Care. Elle a assuré que les produits de la société SOFTCARE SN COMPANY LIMITED, notamment les couches et serviettes hygiéniques, sont conformes aux normes en vigueur et propres à la consommation.

Dans un communiqué daté du 16 décembre 2025, l’ARP indique avoir effectué une visite d’inspection au sein de l’usine de SOFTCARE SN COMPANY LIMITED, située à Sindia. Cette mission s’inscrit dans le cadre du suivi des recommandations visant le maintien de normes de qualité élevées et le renforcement de la sécurité des consommateurs, priorités constantes de l’Agence.

À l’issue de cette inspection et après un examen approfondi de l’ensemble de la documentation transmise par l’entreprise en réponse à une correspondance officielle de l’ARP, il ressort que les matières premières périmées n’ont pas été intégrées dans le processus de production, précise le document.

Par conséquent, les produits de SOFTCARE, en particulier les couches et serviettes hygiéniques, ont été jugés conformes et peuvent être mis sur le marché, rassure l’Agence.

L’ARP souligne par ailleurs qu’elle poursuivra la surveillance et le contrôle du respect des normes réglementaires en vigueur, dans le cadre de ses missions régaliennes, afin d’assurer une protection optimale de la santé publique.