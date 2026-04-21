Trêve irano-américaine: il ne faut pas "laisser la guerre reprendre ses droits", prévient Macron

Emmanuel Macron a plaidé mardi pour "donner du temps" aux négociations entre les Etats-Unis et l'Iran malgré l'expiration prochaine de leur cessez-le-feu, estimant qu'il ne fallait pas "laisser la guerre reprendre ses droits".
Il est "indispensable" que la trêve, qui demeure "très fragile, puisse perdurer parce que ces sujets ne seront pas réglés en quelques heures ou quelques jours", a déclaré le président français lors d'une conférence de presse avec le Premier ministre libanais, Nawaf Salam, à l'Elysée.
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