Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : Bamba Amar et Abdou Aziz Guèye obtiennent la liberté provisoire

Nouveau rebondissement dans l’affaire dite Pape Cheikh Diallo et Cie. Selon Libération, la Chambre d’accusation a accordé la liberté provisoire à Bamba Amar, ancien chef de service à la Facturation du Port autonome de Dakar, et à l’acteur Abdou Aziz Guèye, après le rejet initial de leurs demandes.


Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie : Bamba Amar et Abdou Aziz Guèye obtiennent la liberté provisoire
Un dossier tentaculaire devant la justice
 
L’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie connaît un nouveau développement judiciaire. D’après Libération, elle porte sur plusieurs chefs graves, notamment association de malfaiteurs, actes contre nature avec transmission volontaire du VIH/Sida par rapports sexuels non protégés, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et trafic de drogue.
 
L’enquête est pilotée par la Brigade de recherches de Keur Massar. À ce stade, 101 personnes ont été interpellées dans cette affaire pendante devant le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.
 
Deux demandes d’abord rejetées
 
Alors que les auditions des mis en cause se poursuivent, Bamba Amar et Abdou Aziz Guèye avaient déposé des demandes de mise en liberté provisoire.
 
Bamba Amar est présenté comme chef de service à la Facturation du Port autonome de Dakar jusqu’à son arrestation. Abdou Aziz Guèye est, lui, présenté comme acteur. Leurs premières requêtes avaient été rejetées par le juge, à la suite d’avis défavorables du parquet.
 
La Chambre d’accusation change la donne
 
Les deux mis en cause ont fait appel de cette décision. Le dossier a ensuite été transmis à la Chambre d’accusation, qui vient de leur accorder la liberté provisoire, selon Libération.
 
Cette décision ne met pas fin à la procédure. Les auditions se poursuivent et le dossier reste pendant devant la justice. Mais pour Bamba Amar et Abdou Aziz Guèye, elle marque une évolution importante dans leur situation judiciaire.
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Samedi 27 Juin 2026
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