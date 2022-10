Travaux de Commission : Les parlementaires "dépités" par le passage du ministre de la santé et de l'action sociale

Un passage qui aura marqué l’assemblée nationale, particulièrement les députés de cette législature.



Les ministres qui ont précédé Marie Khémesse Ngom Ndiaye ont généralement obtenu la majorité et la quasi-totalité des voix des parlementaires généralement satisfaits. En effet, malgré les absences de certains membres, plus de 80 d’entre eux ont demandé la parole hier pour interpeller le ministre de la Santé sur les nombreux problèmes de son département; mais grande a été leur surprise quand le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, au lieu de répondre à leurs questions s’est mise à solder ses comptes avec tout le monde. Une option pas du tout appréciée par les députés.





Selon une source qui s’est confiée au journal Les Echos, le ministre de la Santé a délibérément choisi de parler de tout sauf de ce qui a motivé son passage en Commission des finances et qu’au lieu de défendre son budget en répondant aux questions posées sur la dialyse, elle s’est mise à accuser les malades d’insuffisance rénale de n’avoir pas eu une bonne hygiène de vie. Des échanges houleux entre Marie Khémesse Ngom Ndiaye et les députés qui ont pris toute la journée zappant ainsi le ministre Gallo Ba de la fonction publique dont le passage a été reporté.





Plusieurs interventions ont notamment porté sur le Plan sésame, la situation de l’hôpital Le Dantec, mais pas une réponse satisfaisante de la part du ministre. Ce que les députés ont décrié avec force. Décidés à en découdre avec elle, les députés qui n’ont pas reçu de réponse ont décidé de s’inscrire à nouveau pour le deuxième tour. Il a fallu une suspension de séance à cause des nombreux incidents.





Malgré les contraintes de temps, plusieurs députés voulaient poursuivre la séance car, n’ayant toujours pas de réponse convaincante du ministre qui a vu finalement son budget voté en dépit des abstentions de certains députés et le « vote contre » de Thierno Alassane Sall.