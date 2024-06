Travail saisonnier de Sénégalais en Espagne : Suspicion d'escroquerie et d'exploitation dans les champs d'Albacete

C'est en grande pompe sur les réseaux sociaux qu'il a été annoncé le démarrage des inscriptions pour les travaux saisonniers dans le secteur de l'agriculture en Espagne pour l'année 2024. Un projet qui entre dans le cadre d'une convention entre l'Espagne et le Sénégal sur la migration circulaire afin de mieux gérer les flux migratoires entre les deux pays.

Selon Momar Dieng Diop, des irrégularités ont été notées sur le choix des candidats et les critères de sélection. "Initialement, les BAOS (Bureaux d'Accueil et d'Orientation) étaient les points focaux des recrutements, avec pour mission de recruter 10 personnes chacun. Toutefois, nous révèle-t-il, certains bureaux comme ceux de Kédougou et de Tambacounda se sont retrouvés avec zéro candidat recruté".



Arrivés en Espagne depuis le 2 mai dernier, 145 jeunes sénégalais sélectionnés dans le cadre de cette migration sont en train de souffrir le martyre, en raison d'une mauvaise gestion, car nos compatriotes sont surexploités, travaillant plus de 10 heures par jour pour se retrouver avec seulement moins de 200 euros (130 000 f CFA) après 18 jours de travail (du 13 au 30 mai 2024), ce qui constitue une véritable violation du code du travail en Espagne.