Traque des députés de YAW : « Président, je voudrais vous demander de proposer une résolution à l’Assemblée nationale afin que les poursuites soient arrêtées! » (Bara Gaye, député)

Dans son intervention à l’occasion du passage du ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires au parlement, ce 5 décembre, le député Bara Gaye a consacré son temps de parole à dénoncer les poursuites contre les deux (2) députés de la coalition Yewwi Askan Wi notamment Massata Samb et Mamadou Niang qui avaient violenté Amy Ndiaye Gniby.

« Président, je voudrais vous demander de proposer une résolution à l’Assemblée nationale afin que les poursuites soient arrêtées contre nos collègues », a sollicité Bara Gaye pour qui, cette chasse à l’homme n’honore pas le parlement.

« Ce sont nos collègues députés qui sont traqués et je pense que cela n’honore personne. Nous sommes dans un Sénégal qui est un pays de dialogue », a-t-il soutenu. Le parlementaire a dans sa prise de parole cherché à moraliser la majorité parlementaire.

« Tous nos efforts tendant à un climat d’apaisement doivent vous interpeller en premier », a-t-il dit en invitant à plus de responsabilité et de hauteur dans l’affaire Amy Ndiaye Gniby.