Transports Aériens : Le MTTA dégage plus de 6 milliards FCFA pour soutenir 27 entreprises.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de Résilience et de Relance des Transports Aériens, annoncé dans le discours à la Nation du 03 avril 2021 par M. Macky Sall, Président de la République du Sénégal, le Ministre du Tourisme et des Transports Aériens et ses partenaires financiers ont décidé de mettre à la disposition de ces derniers, un fonds spécial dénommé « Crédit du Transport Aérien (CTA) » d’un montant global de 10 milliards FCFA.



Pour le secteur privé en général et le secteur bancaire en particulier, grâce à la mise en place d’un mécanisme de financement de 250 milliards FCFA sous forme de crédits de trésorerie ou d’investissement, les conditions d’une stabilité macroéconomique et financière seront réunies pour maintenir les emplois et soutenir les secteurs économiques les plus durement impactés par la pandémie de Covid-19.



À cet effet, le Ministre Alioune Sarr a convoqué des acteurs du Transports aériens ce 19 avril pour dérouler la troisième phase de ce projet. « Plus de 6 Milliards de FCFA ont été répartis entre les 27 entreprises bénéficiaires. Ce crédit a été mis en place pour assurer dans une première phase le financement de la résilience dudit secteur afin de préserver les emplois et dans une deuxième phase celui de la relance des activités économiques à travers des investissements. La cérémonie de ce matin matérialise cet engagement et en constitue la première étape qui permettra d’accorder le financement à des conditions très avantageuses de 6 Milliards 500 Millions de FCFA aux entreprises qui vont en bénéficier, pour un montant allant de 8 millions à 1 Milliards de FCFA », a-t-il indiqué.



Ces financements sont en cohérence avec le plan stratégique de développement du hub arien et Touristique 2021-2025 qui vise à faire du Sénégal un hub aérien, selon toujours ce dernier.