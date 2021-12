Transport en commun : La modernisation du réseau à Dakar annoncé avec l’acquisition de 400 bus sobres en carbone.

Le président Macky Sall vient d’annoncer sa volonté de moderniser, au cours de ce nouvel an, le réseau de transport en commun de la région de Dakar. Cette volonté, il l’a exprimée lors de son Message à la Nation prononcé, ce 31 décembre en soulignant que ‘’la première phase portera sur l’acquisition de 400 bus sobres en carbone, pour desservir 14 lignes’’.



Dans la même lancée, il a rappelé que ‘’trente chantiers sont actuellement en cours’’. C’est le cas, entre autres, de ‘’la ligne du Bus Transit Rapide (BRT) qui reliera Guédiawaye à la gare de Petersen; l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack; l’axe routier Sénoba-Ziguinchor-Mpack; la route Goudiry-Kidira-Bakel; les ponts de Baïla et Diouloulou et les autoponts de Keur Massar et Cambérène.

En outre, le montage technique et financier de l’autoroute du Nord Dakar-Tivaouane-Saint-Louis, et du chemin de fer Dakar-Tambacounda est en cours.



Il a, en outre, précisé que conformément à la politique d’équité territoriale de son gouvernement, le Sénégal de tous-, nous avons aussi démarré un Programme spécial de désenclavement portant sur plus de 2500 Km de route sur l’étendue du territoire national, pour une durée de trois ans. Les chantiers de ce Programme spécial mobiliseront 60 entreprises sénégalaises, plus de 300 sous-traitants, et généreront plus de 50.000 emplois’’.



Selon lui, le programme comprend, entre autres chantiers : Le Dandé Mayo, sur 150 Km, avec une dizaine de ponts ; la 2ème Boucle du Boudier, sur plus de 80 km ; la Boucle du Fogny ; Mekhé-Pékesse-Darou Marnane ; Bambey-Baba Garage-Keur Samba Kane-Touba Toul; Baba Garage-Mékhé-Diogo-Fass Boye; Khombole-Thiadiaye-Nguéniène; Bandafassy-Dindéfelo; Kédougou-Fongolembi.