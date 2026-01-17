Oumar Youm démonte la sortie de Yassine Fall : « La Justice ne sera jamais le bureau politique du PASTEF »

La sortie récente de la ministre de la Justice, Mme Yassine Fall, continue de susciter de vives réactions. L’une des plus virulentes est venue de Me Oumar Youm, avocat de Farba Ngom, qui s’est exprimé sans détour au micro de Dakaractu Mbour.

Pour l’ancien ministre, les déclarations de la garde des Sceaux sont non seulement “malheureuses”, mais constituent surtout un danger pour la République et ses valeurs fondamentales.

Selon Me Oumar Youm, à un tel niveau de responsabilité, « il est catastrophique de rester prisonnier de petits sujets qui n’intéressent que les petits esprits ». Il estime qu’un ministre de la Justice, en charge d’un département aussi stratégique que sensible, se doit d’avoir une communication à la hauteur des exigences régaliennes de l’État. Or, à l’en croire, celle de Mme Yassine Fall est « cahoteuse, confuse et médiocre ».

L’avocat a particulièrement dénoncé le recours au concept de « tolérance zéro », qu’il juge inadapté au fonctionnement du système judiciaire. « La justice ne peut pas être guidée par une logique de répression aveugle », a-t-il martelé, rappelant que discernement, légalité et égalité devant la loi doivent rester les piliers de toute action judiciaire.

Me Oumar Youm est également revenu sur ce qu’il considère comme des déclarations « fausses et insensées » de la ministre, estimant qu’à ce niveau de responsabilité, il faut s’abstenir de « soutenir l’insoutenable ». Il avertit que la justice sénégalaise est « suffisamment solide et organisée pour ne pas se laisser gouverner par la médiocrité haineuse ».

Au cœur de son intervention, l’avocat a surtout pointé ce qu’il qualifie de traitement discriminatoire dans l’affaire Farba Ngom. Il s’interroge ouvertement : pourquoi Farba Ngom, gravement malade, est-il toujours en détention au pavillon spécial, alors que, selon lui, « l’auteur principal des faits qui lui sont reprochés est en liberté » ? Comment comprendre qu’un prétendu complice soit incarcéré pendant que l’auteur principal bénéficie d’un élargissement ?

Pour Me Youm, il s’agit là d’« un cas typique de détention arbitraire », sur lequel des explications claires sont attendues par des citoyens « épris de justice ». « On ne peut pas être hors la loi et invoquer la loi », a-t-il insisté, affirmant que Farba Ngom « n’avait pas sa place en prison au regard de l’inexistence des faits qui lui sont reprochés ».

L’avocat va plus loin en accusant la ministre de la Justice d’exécuter des « ordres politiques », sans lien avec une bonne administration de la justice. Toutefois, il se veut rassurant : « Heureusement que la Justice, notre Grande Justice, ne sera jamais le bureau politique du PASTEF ».

Une sortie au vitriol qui relance le débat sur l’indépendance de la justice et la gestion du dossier Farba Ngom, désormais au centre de toutes les attentions...