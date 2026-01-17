Législature 2026-2030 en Côte d’Ivoire : Large victoire de Patrick Achi à la Présidence de l’Assemblée Nationale

Patrick Achi a été élu ce samedi Président de l’Assemblée Nationale de Côte d’Ivoire pour la législature 2026-2030. Le candidat du RHDP remporte l’élection avec 84,98% des suffrages pour la législature 2026-2030 et largement face à son concurrent YAO Yao Lazare du PDCI-RDA.



Le candidat du Rassemblement des Houphouétistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP) a ainsi recueilli 215 voix sur les 253 suffrages exprimés. Son adversaire, YAO Yao Lazare, représentant du Parti Démocratique de Côte d’Ivoire Rassemblement Démocratique Africain (PDCI-RDA), n’a obtenu que 36 voix, représentant 14,23% des suffrages. Le scrutin a également enregistré 2 bulletins blancs.







Continuité au sommet de l’hémicycle







Patrick Achi succède ainsi à Adama Bictogo au perchoir, dans un hémicycle ultra dominé par le RHDP d’Alassane Ouattara. Cette passation de pouvoir s’inscrit dans la continuité de la gouvernance du parti présidentiel, qui contrôle désormais largement l’Assemblée Nationale après sa victoire écrasante aux dernières élections législatives. Ancien Premier ministre de 2021 à 2023, Patrick Achi bénéficie d’une expérience gouvernementale et d’une connaissance approfondie des rouages de l’État. Sa nomination à la tête de l’institution parlementaire peut être conçue comme un signe de confiance que lui accorde le RHDP pour piloter les grands chantiers législatifs des quatre prochaines années.







Les défis qui attendent le nouveau Président sont nombreux. Patrick Achi devra définir sa vision pour cette législature et rassurer sur sa capacité à garantir le pluralisme démocratique malgré la domination de son parti. Parmi les dossiers prioritaires figurent la modernisation du règlement intérieur de l’Assemblée, le renforcement du contrôle parlementaire et l’amélioration du dialogue avec les autres formations politiques. Le nouveau Président de l’Assemblée Nationale aura également la responsabilité de superviser l’examen des textes majeurs du gouvernement, notamment en matière économique et sociale, dans un contexte national et international marqué par de nombreux défis.

