Viol sur mineur à Mbour : Dix ans de réclusion pour un crime odieux sur un garçon de 12 ans

La chambre criminelle de Mbour a rendu un verdict lourd de sens dans une affaire qui a profondément choqué l’opinion. Selon L’Observateur, un pêcheur, poursuivi pour viol et acte contre nature sur un garçon de 12 ans, a été reconnu coupable et condamné à 10 ans de réclusion criminelle, après plusieurs années de détention préventive.







D’après le récit détaillé de L’Observateur, M. Ndiaye était en détention à la maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour depuis octobre 2022. Après près de quatre années passées derrière les barreaux dans l’attente de son jugement, il a finalement été fixé sur son sort par la chambre criminelle de Mbour, qui l’a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés.







Les faits remontent précisément au 10 octobre 2022. Ce jour-là, le jeune A. Mboup, âgé de 12 ans, regagnait le domicile familial après les cours lorsqu’il partage un taxi avec l’accusé. Profitant de la naïveté du chauffeur, M. Ndiaye lui fait croire qu’il est chargé de ramener l’enfant après une supposée fugue de l’école coranique. Malgré les protestations du garçon, le conducteur se laisse convaincre et les laisse repartir ensemble.







Toujours selon L’Observateur, une fois hors de vue, le pêcheur entraîne sa jeune victime dans les buissons situés sur la plage, derrière l’hôpital. Là, il commet l’irréparable. L’enfant est déshabillé, bâillonné, puis contraint à subir des rapports sexuels, malgré ses cris de douleur et de détresse. Après avoir assouvi ses pulsions, l’agresseur abandonne le garçon, livré à lui-même.







La victime sera retrouvée plus tard en pleurs par un passant, qui le reconduit aussitôt chez ses parents. Examiné par un médecin légiste, l’enfant présente, selon les conclusions médicales rapportées par L’Observateur, une fissure anale consécutive à une pénétration, confirmant la gravité des sévices subis. Ces éléments poussent la mère du garçon à déposer plainte auprès du commissariat central de Mbour.







L’enquête progresse rapidement. Le jeune A. Mboup décrit son agresseur et affirme l’avoir reconnu dans le quartier général des charretiers, non loin du lycée Demba Diop. Interpellé, M. Ndiaye passe aux aveux et reconnaît les faits, allant jusqu’à évoquer ses penchants pédophiles pour expliquer son acte, rapporte L’Observateur.







Mais à la barre de la chambre criminelle, le prévenu change radicalement de version. Il nie désormais les accusations et évoque un complot monté, selon lui, par l’un des charretiers. Une ligne de défense qui n’a pas convaincu le procureur de la République. Le maître des poursuites a requis 15 ans de réclusion criminelle, estimant les faits d’une extrême gravité.







Au terme des débats, la présidente de la chambre criminelle de Mbour a finalement déclaré M. Ndiaye coupable et l’a condamné à 10 ans de réclusion criminelle, conclut L’Observateur.

