Groenland: Trump menace de droits de douane les pays qui ne soutiennent pas son plan


Groenland: Trump menace de droits de douane les pays qui ne soutiennent pas son plan
Le président américain Donald Trump a menacé vendredi de droits de douane les pays qui ne soutiendraient pas son plan pour acquérir le Groenland, au moment où une délégation bipartisane du Congrès américain est à Copenhague pour une visite de soutien au Danemark et au Groenland.

"Je vais peut-être imposer des droits de douane sur des pays s'ils ne jouent pas le jeu sur le Groenland, parce qu'on a besoin du Groenland pour la sécurité nationale", a déclaré le président américain lors d'une table ronde à la Maison Blanche, répétant son intention d'acquérir ce territoire autonome de l'Arctique, malgré la fin de non-recevoir du Danemark, pays allié des Etats-Unis en tant que membre de l'Otan.

Ses déclarations interviennent après l'annonce d'un renfort de la présence militaire danoise au Groenland et de l'envoi d'une mission militaire européenne de reconnaissance.

Depuis son retour au pouvoir, il y a un an, Donald Trump évoque régulièrement la prise de contrôle de l'immense île arctique rattachée au Danemark, stratégique, mais peu peuplée. Il a assuré qu'il s'en emparerait "d'une manière ou d'une autre", pour contrer selon lui les avancées russes et chinoises en Arctique.

- Les Etats-Unis invités -

La France, la Suède, l'Allemagne et la Norvège, rejoints par les Pays-Bas, la Finlande et le Royaume-Uni, ont annoncé cette semaine l'envoi de personnel militaire pour une mission de reconnaissance qui s'inscrit dans le cadre de l'exercice danois "Arctic Endurance" organisé avec des alliés de l'Otan.

Parallèlement, les Etats-Unis ont été invités à participer à des exercices militaires au Groenland a affirmé vendredi soir le chef du Commandement arctique danois à l'AFP, ajoutant que les exercices militaires sont en rapport avec la Russie.

M. Trump a soutenu récemment que des navires russes et chinois se trouvaient près du Groenland, ce que le le général Søren Andersen a réfuté vendredi lors d'un entretien sur un navire danois.

Vendredi, 11 parlementaires américains ont rencontré la Première ministre Mette Frederiksen, qui a acté l'existence d'un "désaccord fondamental" avec l'administration Trump, en présence du chef du gouvernement groenlandais Jens-Frederik Nielsen.

La délégation américaine est arrivée vers midi au siège du patronat danois pour un repas avec des chefs d'entreprise. Plus tard dans la journée, elle s'est entretenue avec des membres du Parlement danois où le drapeau groenlandais a été hissé.

La sénatrice républicaine Lisa Murkowski a salué "un bon dialogue" à chacune de ces réunions, et a appelé à "prendre soin" de l'amitié entre les Etats-Unis et le Danemark.

- "Un allié, pas un actif" -

"Quand vous demandez aux Américains s'ils pensent que c'est une bonne idée que les Etats-Unis acquièrent le Groenland, la grande majorité, environ 75 %, répondra: +Nous ne pensons pas que ce soit une bonne idée+", a-t-elle dit aux journalistes après la rencontre au Parlement.

"Le Groenland doit être considéré comme notre allié, et non comme un actif", a ajouté Mme Murkowski.

Cette visite intervient deux jours après une réunion à Washington où les autorités danoises ont constaté l'impossibilité de s'entendre dans l'immédiat avec les dirigeants américains sur l'avenir du territoire autonome.

Outre Lisa Murkowski la délégation américaine est composée des sénateurs Chris Coon, Dick Durbin, Peter Welch et Jeanne Shaheen du Parti démocrate, ainsi que Thom Tillis du Parti républicain. La Chambre des représentants est représentée par les démocrates Steny Hoyer, Gregory Meeks, Madeleine Dean, Sara Jacobs et Sarah McBride.

A Nuuk, capitale du Groenland, les habitants saluent leur soutien.

"Le Congrès n'approuverait jamais une action militaire au Groenland. Ce n'est qu'un idiot qui parle", assure Kenni (nom d'emprunt), syndicaliste de 39 ans, rencontré par l'AFP. "Mais s'il le fait, il sera destitué ou mis dehors. Si les membres du Congrès veulent sauver leur propre démocratie, ils doivent s'activer".

- Manifestations en préparation -

Les militaires étaient plus visibles dans la capitale groenlandaise vendredi, a constaté un journaliste de l'AFP, deux jours après l'annonce du renforcement militaire danois, et l'envoi d'une mission de reconnaissance européenne.

"Je ne pense pas que le déploiement de troupes en Europe ait un impact sur la prise de décision du président et cela n'a aucun impact sur son objectif d'acquérir le Groenland", a déclaré jeudi la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, pendant une conférence de presse.

Il est "hors de question" que les Etats-Unis acquièrent le Groenland, avait répondu le ministre des Affaires étrangères du Danemark Lars Løkke Rasmussen.

Dans ce contexte, d'importantes manifestations sont prévues samedi dans plusieurs villes du Danemark et à Nuuk, afin de protester contre les ambitions territoriales de Donald Trump.

Sur les réseaux sociaux, des milliers de personnes ont signalé leur volonté de participer aux rassemblements à Nuuk et au Danemark dans la capitale du pays, à Aarhus (centre), Aalborg (nord) et Odense (sud), à l'initiative de plusieurs organisations groenlandaises.
Autres articles
Vendredi 16 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Les agents en cessation d'activité du Ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines dénoncent l'attitude du gouvernement

Les agents en cessation d'activité du Ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines dénoncent l'attitude du gouvernement - 16/01/2026

Tivaouane : Trois individus déférés au parquet pour enlèvement de mineure et vols

Tivaouane : Trois individus déférés au parquet pour enlèvement de mineure et vols - 16/01/2026

Thiénaba : des citoyens adressent une lettre au président de la République et apellent à un audit général du foncier de la localité

Thiénaba : des citoyens adressent une lettre au président de la République et apellent à un audit général du foncier de la localité - 16/01/2026

Accident avec délit de fuite : Le chauffeur Cheikh Niasse écope de 6 mois ferme

Accident avec délit de fuite : Le chauffeur Cheikh Niasse écope de 6 mois ferme - 16/01/2026

Éducation- revendications de leurs droits: Les étudiants de l'UVS de la promotion 10 prévoient une descente ce jeudi à l'ÉNO de Thiès

Éducation- revendications de leurs droits: Les étudiants de l'UVS de la promotion 10 prévoient une descente ce jeudi à l'ÉNO de Thiès - 16/01/2026

Visite de Sonko à Mbour : Cheikh Issa Sall plaide pour un hôpital de niveau 3

Visite de Sonko à Mbour : Cheikh Issa Sall plaide pour un hôpital de niveau 3 - 16/01/2026

Inauguration du centre de formation Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan de Mbour : « Former ici pour travailler ici », le pari territorial de Sonko pour la jeunesse

Inauguration du centre de formation Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan de Mbour : « Former ici pour travailler ici », le pari territorial de Sonko pour la jeunesse - 16/01/2026

Visite sur le site de Mbour 4 :

Visite sur le site de Mbour 4 : "l'effectivité de la restructuration fixée d'ici la fin de l'année" (Moussa Balla Fofana) - 16/01/2026

Yango derrière les Lions / Les temps forts du match Sénégal vs Egypte : une ambiance électrique au CICES

Yango derrière les Lions / Les temps forts du match Sénégal vs Egypte : une ambiance électrique au CICES - 16/01/2026

Recettes annuelles de la DGID : 2 915 milliards FCFA recouvrés en 2025

Recettes annuelles de la DGID : 2 915 milliards FCFA recouvrés en 2025 - 16/01/2026

Accès aux soins : ECOBANK inaugure un centre d’imagerie à Colobane pour servir la commune

Accès aux soins : ECOBANK inaugure un centre d’imagerie à Colobane pour servir la commune - 16/01/2026

Lancement du projet URBAN SKILLS : La mobilité urbaine durable mise en place pour l’emploi des jeunes et des femmes

Lancement du projet URBAN SKILLS : La mobilité urbaine durable mise en place pour l’emploi des jeunes et des femmes - 16/01/2026

Rentrée académique du CHEDS : La politique spatiale au cœur de la formation

Rentrée académique du CHEDS : La politique spatiale au cœur de la formation - 16/01/2026

Affaire Amadou Sall : Saliou Sylla quitte la prison, l’enquête financière continue

Affaire Amadou Sall : Saliou Sylla quitte la prison, l’enquête financière continue - 16/01/2026

Nécrologie / Ziguinchor : décès de l’ancien maire d’Oussouye, Ousmane Agouloubène Diédhiou

Nécrologie / Ziguinchor : décès de l’ancien maire d’Oussouye, Ousmane Agouloubène Diédhiou - 15/01/2026

Immersion au cœur des nouvelles habitudes de transport des Sénégalais

Immersion au cœur des nouvelles habitudes de transport des Sénégalais - 15/01/2026

Cyberharcèlement: Ibrahima Mara Ba, le jeune prédateur présumé identifié sur les réseaux sociaux

Cyberharcèlement: Ibrahima Mara Ba, le jeune prédateur présumé identifié sur les réseaux sociaux - 15/01/2026

Réveillon de tous les excès à Guédiawaye : Bineta « mécanicienne » face au sabre du parquet

Réveillon de tous les excès à Guédiawaye : Bineta « mécanicienne » face au sabre du parquet - 15/01/2026

Sextape et chantage à Mbour : le piège d’une jeune épouse fait tomber un chauffeur de « clando »

Sextape et chantage à Mbour : le piège d’une jeune épouse fait tomber un chauffeur de « clando » - 15/01/2026

Ngaparou : un téléviseur codé fait tomber cambrioleurs et receleur

Ngaparou : un téléviseur codé fait tomber cambrioleurs et receleur - 15/01/2026

Affaire Prodac-Pape Malick Ndour : la Chambre d’accusation réclame tout le dossier avant de trancher…le dernier mot attendu le 21 janvier

Affaire Prodac-Pape Malick Ndour : la Chambre d’accusation réclame tout le dossier avant de trancher…le dernier mot attendu le 21 janvier - 15/01/2026

Tourisme médical : le Sénégal peut-il devenir le nouveau carrefour de la santé en Afrique ?

Tourisme médical : le Sénégal peut-il devenir le nouveau carrefour de la santé en Afrique ? - 15/01/2026

KOLDA : Liesse populaire après la victoire des Lions...

KOLDA : Liesse populaire après la victoire des Lions... - 15/01/2026

Affaire Journée sans presse : Le CDEPS dément les « propos diffamatoires » de Cheikh Bara Ndiaye sur l’implication de Farba Ngom

Affaire Journée sans presse : Le CDEPS dément les « propos diffamatoires » de Cheikh Bara Ndiaye sur l’implication de Farba Ngom - 14/01/2026

Finale-Can Maroc 2025 : le Président Diomaye Faye félicite les Lions et appelle à « offrir au Sénégal une nouvelle étoile »

Finale-Can Maroc 2025 : le Président Diomaye Faye félicite les Lions et appelle à « offrir au Sénégal une nouvelle étoile » - 14/01/2026

Qualification du Sénégal en finale : le message du Premier ministre Ousmane Sonko aux Lions

Qualification du Sénégal en finale : le message du Premier ministre Ousmane Sonko aux Lions - 14/01/2026

Can- brillante victoire des lions face à l'Égypte: les Thiessois prennent d'assaut la place de France

Can- brillante victoire des lions face à l'Égypte: les Thiessois prennent d'assaut la place de France - 14/01/2026

Kaolack - Can 2025 : Liesse populaire dans les rues après la qualification des Lions en finale

Kaolack - Can 2025 : Liesse populaire dans les rues après la qualification des Lions en finale - 14/01/2026

Enfants victimes et en conflit avec la loi : le Sénégal renforce ses centres de prise en charge

Enfants victimes et en conflit avec la loi : le Sénégal renforce ses centres de prise en charge - 14/01/2026

Paris envisage d'utiliser Eutelsat pour aider les Iraniens coupés du monde

Paris envisage d'utiliser Eutelsat pour aider les Iraniens coupés du monde - 14/01/2026

RSS Syndication