« Foi, République et cohésion nationale » : Ousmane Sonko s’incline devant l’héritage layène


En visite auprès du Khalife général des Layène, le Premier ministre Ousmane Sonko a exprimé, au nom du gouvernement, un message de compassion, de respect et d’attachement profond à la communauté layène. Il a transmis les salutations du président de la République, actuellement en déplacement, annonçant sa venue ce Lundi pour témoigner personnellement de son soutien. 

 

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation de la 146 ème édition de l’Appel de Seydina Limamou Laye, un événement majeur du calendrier religieux et un moment fort de rassemblement national.

 

Pour Ousmane Sonko, l’Appel dépasse le cadre strictement religieux. Il constitue, selon lui, un pilier du « ciment national », un espace de communion entre croyants et citoyens, musulmans et non musulmans, autour des valeurs de paix, de discipline et de solidarité. 

 

Le Premier ministre a rappelé que sa présence à Cambérène n’est pas nouvelle, avant les fonctions étatiques, elle s’est inscrite dans un engagement ancien, à la fois politique, militant et spirituel, qu’il affirme vouloir préserver au sein de l’action gouvernementale.

 

Revenant sur des moments difficiles de son parcours, Ousmane Sonko a évoqué l’accueil reçu par la communauté layène et par l’actuel Khalife, alors qu’il n’occupait pas encore cette charge. Il a souligné le rôle de soutien moral et spirituel joué par les guides religieux à cette période, rappelant que ces gestes d’accompagnement ont marqué durablement son cheminement. Aujourd’hui, a-t-il insisté, cette visite se fait sans contrainte, « comme chez soi », dans un esprit de reconnaissance et de continuité.

 

Enfin, le chef du gouvernement a mis en avant la volonté de l’État de renforcer la place de la dimension spirituelle dans la vie publique, citant le budget alloué au culte comme un signal fort. Selon lui, l’ancrage religieux peut contribuer à lutter contre les dérives telles que la corruption, le vol et les mauvaises pratiques qui ont fragilisé le pays. En s’inspirant des enseignements des guides religieux, Ousmane Sonko affirme que le gouvernement cherche à réconcilier gouvernance et valeurs morales, au service d’un Sénégal plus juste et apaisé.

Samedi 17 Janvier 2026
Karim Ndiaye



