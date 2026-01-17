Chute des barons de la drogue : Dieuppeul au cœur d’une traque méthodique qui a fait tomber une mafia de huit caïds

La capitale vient d’être le théâtre d’un spectaculaire coup de filet contre le trafic de drogue. À l’issue d’une enquête minutieuse menée sur plusieurs semaines, la Brigade de recherches de Dakar a réussi à démanteler une organisation criminelle structurée, composée de huit caïds, qui inondait plusieurs quartiers huppés et populaires de Dakar en haschich, skunks et autres drogues dures. Un vaste réseau aujourd’hui mis à nu, comme le révèle l’observateur



Selon l’observateur ., cette mafia, composée de ressortissants sénégalais et bissau-guinéens, avait choisi de faire de Dieuppeul, Sacré-Cœur, la Cité Keur Gorgui et la Sicap Foire ses principales zones d’approvisionnement. Grâce à une collaboration étroite avec l’Ocrtis, les limiers de la Brigade de recherches de Dakar ont mené une opération de traque complexe, contrainte de se déployer en trois phases afin d’éviter toute fuite ou destruction de preuves.







La première étape de cette enquête a consisté à identifier les cerveaux et les exécutants du réseau. L’exercice, mené avec discrétion et précision, a permis de lever le voile sur les membres de cette organisation criminelle. Il s’agit, selon l’observateur

, de Dj. Diarra, Papa G. Tall, Djibril B. Gueye, Aboubacar S. Guèye, Pape Ib. Sarr, Samaury F. Sagha, Jeannot Ndiaye et d’un certain Pape Doudou, actuellement en cavale.







Une fois la cartographie du réseau établie, les enquêteurs passent à l’action. Le 13 janvier, une souricière est mise en place à la Cité Keur Gorgui. Ce jour-là, Pape Ib. Sarr, 32 ans, est interpellé dans une bergerie appartenant à un autre acteur influent du réseau. Il est trouvé en possession de trois joints de haschich et de plusieurs boules de drogue dure. La bergerie, riche de 27 moutons et de volailles, servait également de cache, rapporte Libération. Une plaquette de haschich y est imputée à Pape D., toujours en fuite.







Le 14 janvier, la traque s’intensifie. Aux environs de 17 heures, les limiers frappent simultanément à Sacré-Cœur et au rond-point du Jet d’eau. Jeannot Ndiaye, décorateur de profession, est arrêté avec neuf plaquettes de haschich et 360 grammes de MDMA, une drogue de synthèse dérivée de l’amphétamine. Son arrestation entraîne celle de son fournisseur présumé, le Bissau-guinéen Samaury F. Sagha, étudiant domicilié à Grand-Dakar.







Toujours selon l’observateur , sur instruction des enquêteurs, Jeannot Ndiaye passe une commande-test d’une plaquette de haschich à Sagha. Le rendez-vous est fixé près du magasin Auchan de Sacré-Cœur. Sagha est interpellé au moment même de la livraison. La perquisition de sa chambre à Grand-Dakar permet la saisie de sept autres plaquettes de haschich et 360 grammes de MDMA, confirmant l’ampleur du trafic.







En remontant patiemment la filière, la Brigade de recherches de Dakar parvient à neutraliser l’ensemble du réseau, à l’exception de Pape D., toujours activement recherché. Un important stock de haschich, de skunks et d’autres stupéfiants a été mis sous scellé, mettant un coup d’arrêt brutal à l’approvisionnement de plusieurs quartiers de la capitale.







Tous les membres interpellés ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, détention de drogues (haschich et skunks), complicité de trafic de drogue et blanchiment de capitaux, conclut l’observateur .

