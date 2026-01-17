Culture boursière : « le Sénégal ne représente que 16% des comptes-titres de l’UEMOA », Dr Abdou Diaw

Le Dr Abdou Diaw, directeur de publication du magazine économique et financier Le Marché, a tiré la sonnette d’alarme sur le faible niveau de culture boursière au Sénégal lors de la première édition du Forum Dakar Business Connect sur la titrisation. Citant l’ex-président de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), M. Badanam Patoki, dans un entretien accordé au magazine en septembre 2025, Dr Diaw a révélé que le Sénégal ne comptait que 31 553 comptes-titres ouverts à fin 2024, sur près de 197 000 dans l’ensemble de l’Union UEMOA. « Je laisse à chacun le soin d’en tirer sa propre lecture », a-t-il déclaré.







Face à ce constat, Dr Abdou Diaw a annoncé que Le Marché avait placé la formation au cœur de ses actions. Le magazine a lancé fin 2024 des séries de masterclasses d’initiation à la bourse qui ont réuni plus d’une centaine de participants. « Ce qui nous a particulièrement marqués, c’est de voir certains d’entre eux ouvrir leur compte-titres auprès des SGI de la place et réaliser leurs premières opérations boursières », a souligné le directeur de publication.

