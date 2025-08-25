Transparence et lutte contre la corruption : Oumar Diop voit un nouveau souffle pour le Sénégal

L’honorable député Oumar Diop est revenu sur les enseignements religieux soulignant l’importance de la transparence et de l’éthique dans la conduite d’un gouvernement, affirmant que ces principes sont essentiels pour guider le peuple vers le développement.



Selon lui, les quatre projets de loi présentés par le régime actuel incarnent cette vision et sont la garantie d’un « nouveau Sénégal » fondé sur la bonne gouvernance. Il a rappelé que la corruption constitue un véritable danger, paralysant les compétences et détruisant l’expertise nationale, et a salué les efforts pour renforcer la transparence à travers le nouvel OFNAC.



Par ailleurs, Oumar Diop a rendu hommage au président Erdogan pour l’accueil réservé à Ousmane Sonko, notant que la Turquie a réussi à « attraper la main des voleurs passant par la corruption ». Il a insisté sur l’importance des nouvelles mesures, notamment la déclaration de patrimoine, la protection des lanceurs d’alerte et l’accès à l’information, qu’il considère comme le gage d’une transparence réelle et d’une lutte efficace contre la corruption, permettant au Sénégal de se doter d’institutions crédibles et performantes.

