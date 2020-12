Transfert d’argent, liberté de la presse, la Sonatel et illimix : Djibril War étale ses inquiétudes...

Lors de sa prise de parole des députés, le député Djibril War a soulevé ses inquiétudes relativement au code de la presse, les transferts d’argent et la question des illimix que propose l’opérateur Orange. Des questions auxquelles le ministre des télécommunications et de l’Economie numérique se doit de répondre.



« Je crois que dans le nouveau code de la presse, les opérateurs sont concernés à plus d’un titre aussi bien pour le respect de la liberté d’opinion et d’expression que dans la responsabilité au cas où ça fera objet de dérive », souligne le parlementaire qui ajoute que « les usagers des transferts d’argent souffrent énormément surtout quand il s’agit de Wari. Pour le cas des illimix, la Sonatel impose des tarif tarifs anormaux », regrette le parlementaire qui interpelle le ministre Yankhoba Diattara...