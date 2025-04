Traitement des affaires judiciaires : Le CORED invite les médias à plus de rigueur

Dans un communiqué lu à la rédaction ce mercredi, le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) invite les consœurs et confrères à « traiter avec discernement et beaucoup de prudence les affaires judiciaires qui font et vont faire l’actualité de ces jours à venir. » Cela en conformité avec le droit du public à une information plurielle, de qualité et « dans le respect du droit à la vie privée, des institutions de la République, de l’ordre public et des bonnes mœurs ».







Le CORED recommande aux consœurs et confrères de bien « vérifier les images d’illustration pour éviter de confondre les personnes aux mêmes prénoms et noms avant toute publication ou diffusion d’images ; de faire preuve de précision et surtout de faire usage du mot juste, afin de ne pas porter préjudice à des citoyens en conflit avec la justice. » Une précaution qui permet de mieux garantir la présomption d’innocence de toutes celles et ceux qui sont mis en cause, convoqués, placés en garde à vue ou sous mandat de dépôt estime le CORED qui rappelle l’article 13 du Code de la pressequi dispose : « Le journaliste et le technicien des médias ne doivent pas publier des informations, des documents, des images et des sons dont l’origine n’est pas connue d’eux. »